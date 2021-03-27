З перших хвилин у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 у 8 випуску, уже зараз.

Ліда, Руслан, Микола Овчаренко та Віктор Шайдецький боролися за місце у проєкті. Учасники самі обрали поверхні, за якими вигризали перемогу у битві чорних. Під баранцями в кожного професіонала були різні страви: у Ліди ― равіолі, у Руслана ― сібас із крем-сиром, у Віктора ― такос із яловичиною, а в Миколи ― індонезійський насі-горенг. Учасникам потрібно було повторити страву-оригінал за однієї умови ― девайсна комора зачинена. Тобто не було ні плити, ні ножів, ні духової печі. Була тільки одна-єдина мікрокухня!

Шефам виділили півтори години на створення мініатюрних шедеврів. За вердиктом суддів, равіолі Лідії були майже ідеальними: і тісто, і жовток усередині були приготовлені добре. Такос Віктора також був на висоті: Володимир Ярославський зазначив, що попри мікроскопічний розмір, страва за смаком була 1:1 з оригіналом. Страву Руслана скуштувала Ольга Мартиновська: їй сподобався сібас, адже навіть соус і посипка були правильними. Микола приготував індонезійську страву, і Ектор похвалив його за неймовірно тонку роботу і витримані смаки.

Тому у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 кухню не залишив ніхто!

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