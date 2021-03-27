С первых минут в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 8 выпуске, уже сейчас.

Лида, Руслан, Николай Овчаренко и Виктор Шайдецкий боролись за место в проекте. Участники сами выбрали поверхности, за которыми выгрызали победу в битве черных. Под барашками у каждого профессионала были разные блюда: у Лиды ― равиоли, у Руслана ― сибас с крем-сыром, у Виктора ― такос с говядиной, а у Николая ― индонезийский наси-горенг. Участникам нужно было повторить блюдо-оригинал при одном условии ― девайсная кладовая закрыта. То есть не было ни плиты, ни ножей, ни духовой печи. Была только одна-единственная микрокухня!

Шефам выделили полтора часа на создание миниатюрных шедевров. По вердикту судей, равиоли Лидии были почти идеальными: и тесто, и желток внутри были приготовлены хорошо. Такос Виктора также был на высоте, Владимир Ярославский отметил, что, несмотря на микроскопический размер, блюдо по вкусам было 1:1 с оригиналом. Блюдо Руслана попробовала Ольга Мартыновская: ей понравился сибас, ведь даже соус и посыпка были правильными. Николай приготовил индонезийское блюдо, и Эктор похвалил его за невероятно тонкую работу и выдержанные вкусы. Поэтому в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 кухню не покинул никто!

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