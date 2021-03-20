З перших хвилин у 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 7 випуску, уже зараз.

На битві чорних сьогодні змагалися Владислав, Віталій, Руслан, Лілія, Віктор і Влад Давиденко. Ольга Мартиновська презентувала учасникам 7 карток. На кожній була зображена певна літера українського алфавіту, усі приголосні. Літера, яка діставалася, була завданням учасників на сьогодні. Лілія дістала букву «С», Руслан — «Г», Віктор — «К», Влад Давиденко — «Б», Владислав — «М», Віталій — «В». Щоб довести, що судді не ставлять нездійсненних завдань, Володимир Ярославський готував разом з учасниками шоу. Йому дісталася буква «П».

На столах шефів були однакові стартові набори продуктів, котрі вони могли використати як завгодно: борошно, вино, цибуля, спеції та молоко. А от інші інгредієнти мали починатися на ту літеру, яку учасники витягнули. На це завдання виділили 2 години.

Володимир Ярославський приготував смажену перепілку та пюре з пастернаку, дюксель з папаєю, цибулею порей та печінкою фуа гра і соус жу. Учасникам дуже сподобалася страва, яка просто танула в роті. Влад Цимбалюк приготував підкопчені мідії з пряним соусом на основі цибулі, вина та морквяного соку. Страва за смаком була неймовірною, чого не скажеш про зовнішній вигляд. Влад Давиденко приготував баранину з броколі та баклажаном, однак Ектору не сподобалося м’ясо, яке мало специфічний смак і неохайний вигляд.

Руслан вирішив здивувати журі голубом, смаженими гливами та попкорном із гречаної крупи. Однак учасник посмажив не голуба, а перепілку! Тому Ектор цей інгредієнт навіть не куштував. Зате попкорн і вся страва загалом були дуже смачними. Віктор приготував кукурудзяне кансаме на качанах з полентою, чипсами з кукурудзи і кокосовим соусом, а також качку. Ектор одразу похвалив неймовірний смак качки та роботу зі спеціями. Лілія приготувала медальйони зі свинини з бланшированою спаржею, гарніром із сочевиці та соусом на основі білого вина й паприки. Страва неймовірно вразила Ектора своєю презентабельністю і смаковими якостями.

Віталій приготував восьминога з вівсяною крупою та соусом з васабі. Ектору дуже сподобалася страва і правильно приготовлений восьминіг.

Із завданням битви чорних сьогодні найгірше впорався Владислав Давиденко. Саме тому в 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 він залишив кухню проєкту.

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