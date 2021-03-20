С первых минут в 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 7 выпуске, уже сейчас.

На битве черных сегодня соревновались Владислав, Виталий, Руслан, Лилия, Виктор и Влад Давыденко. Ольга Мартыновская представила участникам 7 карточек. На каждой была изображена определенная буква украинского алфавита, все согласные. Буква, которая доставалась, была заданием участников на сегодня. Лилия получила букву «С», Руслан ― «Г», Виктор ― «К», Влад Давыденко ― «Б», Владислав ― «М», Виталий ― «В». Чтобы доказать, что судьи не ставят невыполнимых задач, Владимир Ярославский готовил вместе с участниками шоу. Ему досталась буква «П».

На столах у шефов были одинаковые стартовые наборы продуктов, которые они могли использовать как угодно: мука, вино, лук, специи и молоко. А вот остальные ингредиенты должны начинаться на ту букву, которую участники вытянули. На это задание выделили 2 часа.

Владимир Ярославский приготовил жареную перепелку и пюре из пастернака, дюксель с папайей, луком порей, печенью фуа гра и соусом жу. Участникам очень понравилось блюдо, которое просто таяло во рту. Влад Цимбалюк приготовил подкопченные мидии с пряным соусом на основе лука, вина и морковного сока. Блюдо по вкусу было невероятным, чего не скажешь о внешнем виде. Влад Давыденко приготовил баранину с брокколи и баклажаном, однако Эктору не понравилось мясо, которое имело специфический вкус и неопрятный вид.

Руслан решил удивить жюри голубем, жареными вешенками и попкорном из гречневой крупы. Но участник пожарил не голубя, а перепелку! Поэтому Эктор этот ингредиент даже не пробовал. Зато попкорн и все блюдо в целом были очень вкусными. Виктор приготовил кукурузное кансаме на початках с полентой, чипсами из кукурузы и соусом из кокоса, а также утку. Эктор сразу отметил невероятный вкус утки и работу со специями. Лилия приготовила медальоны из свинины с бланшированной спаржей, гарниром из чечевицы и соусом на основе белого вина и паприки. Блюдо невероятно удивило Эктора своей презентабельностью и вкусовыми качествами.

Виталий приготовил осьминога с овсяной крупой и соусом с васаби. Эктору очень понравилось блюдо и правильно приготовленный осьминог.

С заданием на битве черных сегодня хуже всех справился Владислав Давыденко. Именно поэтому в 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 он покинул кухню проекта.

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