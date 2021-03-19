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«МастерШеф. Професіонали»-3: хто з тріском провалить тест на ерудицію?

19.03.2021

Уже завтра, 20 березня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 7 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в сьомому випуску? Читайте просто зараз!

15 профі вирушать у мандрівку на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3. У першому конкурсі учасники виберуть не капітана, а найсвітліший розум команди і його помічника, яким під силу загадки із зірочкою. Інтелектуали вийдуть із кухні, а в цей час їхні колеги готуватимуть страви, які асоціюються з кожною країною маршруту Ектора Хіменеса-Браво: Канадою, Марокко, Іспанією, Францією, Бельгією, Голландією, Німеччиною, Польщею та Україною. Тобто 9 страв усього за 2 години! Чи зможуть профі правильно приготувати, а ерудити вгадати всі країни, щоб урятувати команду від битви чорних?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто з тріском провалить тест на ерудицію?

У 7 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники здавали тест на ерудицію. Подробиці 7 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

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