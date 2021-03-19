Уже завтра, 20 марта, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 7 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в седьмом выпуске? Читайте прямо сейчас!

15 профи отправятся в путешествие на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3. В первом конкурсе участники выберут не капитана, а самый светлый ум команды и его помощника, которым под силу загадки со звездочкой. Интеллектуалы покинут кухню, а в это время их коллеги будут готовить блюда, которые ассоциируются с каждой страной маршрута Эктора Хименеса-Браво: Канадой, Марокко, Испанией, Францией, Бельгией, Голландией, Германией, Польшей и Украиной. То есть 9 блюд всего лишь за 2 часа! Смогут ли профи правильно приготовить, а эрудиты угадать все страны, чтобы спасти команду от битвы черных?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто с треском провалит тест на эрудицию? В 7 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники сдавали тест на эрудицию. Подробности 7 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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