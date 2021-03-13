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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 у 6 випуску від 13.03.2021?

13.03.2021

З перших хвилин у 6 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 у 6 випуску, вже зараз.

Битва чорних сьогодні була досить складною. Неля, Влад, Ігор та Руслан боролися за місце в кулінарному проєкті. Їм потрібно було приготувати в дегідраторі цілий раціон: сніданок, обід і вечерю. Якщо учасники не встигали висушити в дегідраторі всі свої страви — одразу їхали додому.

Влад зробив гранолу з шоколадом, пасту і батер чикен масалу ― і зміг здивувати суддів своїм креативним раціоном. Неля приготувала спортивний раціон: грибну юшку з кукурудзяною локшиною і курячі фрикадельки з овочами. Страви також припали до смаку журі, а особливо — грибна юшка, яку з задоволенням куштував Ектор. Руслан подав касідо з овочами, вівсянку з грибами та козячим сиром і картопляні кульки з мітболами. Його страви професійне журі шоу визнало найкращими. 

А от Ігор приготував борщ і гречану кашу, які були занадто легкими, прісними та непродуманими. Саме тому в 6 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Ігор Андріяш. 

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-3: Чому Володимир Ярославський готував разом із учасниками на кухні шоу?

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