С первых минут в 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 6 выпуске, уже сейчас.

Битва черных сегодня была достаточно сложной. Неля, Влад, Игорь и Руслан боролись за место в кулинарном проекте. Им нужно было приготовить в дегидраторе целый рацион: завтрак, обед и ужин. Если участники не успевали высушить в дегидраторе все свои блюда ― сразу ехали домой.

Влад сделал гранолу с шоколадом, пасту и баттер чикен масалу ― и смог удивить судей своим креативным рационом. Неля приготовила спортивный рацион: грибную похлебку с кукурузной лапшой и куриные фрикадельки с овощами. Блюда также пришлись по вкусу судьям, а особенно ― грибная похлебка, которую с удовольствием пробовал Эктор. Руслан подал касидо с овощами, овсянку с грибами и козьим сыром и картофельные шарики с митболами. Его блюда профессиональное жюри шоу признало лучшими.

А вот Игорь приготовил борщ и гречневую кашу, которые были слишком легкими, пресными и непродуманными. Именно поэтому в 6 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Игорь Андрияш.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-3: Почему Владимир Ярославский готовил вместе с участниками на кухне шоу?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.