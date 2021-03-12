Уже завтра, 13 березня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 6 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в шостому випуску? Читайте просто зараз!

На кухню «МастерШеф. Професіонали» вперше прийдуть зірки проєктів «Холостяк» і «Холостячка»! Знаменитості будуть не дегустувати страви учасників, а готувати кулінарні шедеври замість них! Їм доведеться повторити хіти з трьох улюблених ресторанів Ектора Хіменеса-Браво у Великій Британії. За умовами конкурсу, учасники повинні підготувати для гостей конструктор із заготовками і просту інструкцію, щоб селебріті могли відтворити страви всього за 20 хвилин! Учасники мають довести, що легендарні шедеври іменитих шефів під силу приготувати навіть непрофесіоналові. Чи зможуть профі переконати гостей у тому, що кулінарія ― не завжди виснажлива робота, а й цікава пригода?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто з учасників проєктів «Холостяк» і «Холостячка» осоромиться на кухні шоу? У 6 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники будуть готувати з холостяками. Подробиці 6 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

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