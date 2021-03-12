Уже завтра, 13 марта, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 6 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в шестом выпуске? Читайте прямо сейчас!

На кухню «МастерШеф. Профессионалы» впервые придут звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка»! Знаменитости будут не дегустировать блюда участников, а готовить кулинарные изыски вместо них! Им предстоит повторить хиты из трех любимых ресторанов Эктора Хименеса-Браво в Великобритании. По условиям конкурса, участники должны подготовить для гостей конструктор с заготовками и простую инструкцию, чтобы селебрити могли воссоздать блюда всего за 20 минут! Участники должны доказать, что легендарные шедевры именитых шефов под силу приготовить даже непрофессионалу. Смогут ли профи убедить гостей в том, что кулинария ― не всегда изнурительная работа, но и интересное приключение?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто из участников проектов «Холостяк» и «Холостячка» опозорится на кухне шоу? В 6 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить с холостяками. Подробности 6 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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