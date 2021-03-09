Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рулет з телятини із сиром брі: рецепт від Аліка Мкртчяна

09.03.2021

Рулет з телятини із сиром брі ‒ чудова страва родом із сонячної Іспанії для приємного вечора в колі друзів. Соковита, смачна та проста у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт рулету з телятини із сиром брі від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчяна.

Рецепты, мастершеф

Більне на тему: Як правильно вибрати м’ясо для шашлику: поради від Олександра Абрамова

Для приготування рулету точна кількість інгредієнтів не така важлива. Беріть на око. Якщо любите сир покладіть його багато, якщо ні вистачить невеликого шматочка. Все залежить від ваших уподобань і смаків!

Рулет з телятини із сиром брі

Інгредієнти:

  • шия молочної телятини
  • сир брі
  • італійський бекон Tello
  • оливкова олія
  • сіль
  • перець
  • кілька гілочок розмарину або чебрецю

Спосіб приготування:

  1. Візьміть шию молочної телятини, промийте її, посоліть, поперчіть.
  2. Зверху на м’ясо (посередині) покладіть рівний шматок сиру брі.
  3. Скрутіть м’ясо із сиром рулетом, а потім обгорніть беконом.
  4. Додайте трохи оливкової олії та кілька гілочок чебрецю або розмарину.
  5. Рулет міцно зв’яжіть, як буженину.
  6. Запікайте в духовці 1,5 години за температури 180 градусів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Chef Alik Mkrtchyan (@chef_alik_mkrtchyan)

Більше на тему: Маринади для яловичини, курятини та баранини від Мікаеля Арояна

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати