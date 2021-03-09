Рулет из телятины с сыром бри: рецепт от Алика Мкртчяна
09.03.2021
Рулет из телятины с сыром бри ‒ отличное блюдо родом из солнечной Испании для приятного вечера в кругу друзей. Сочное, вкусное и совсем не сложное в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт рулета из телятины с сыром бри от финалиста проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алика Мкртчяна.
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Для приготовления рулета точное количество ингредиентов не так важно. Берите на глаз. Если любите сыр ‒ положите его много, если нет ‒ хватит небольшого кусочка. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов!
Ингредиенты:
- шея молочной телятины
- сыр бри
- итальянский бекон Tello
- оливковое масло
- соль
- перец
- пару веточек розмарина или тимьяна
Способ приготовления:
- Возьмите шею молочной телятины, промойте ее, посолите, поперчите.
- Сверху на мясо (посередине) положите ровный кусок сыра бри.
- Скрутите мясо с сыром рулетом, а затем оберните беконом.
- Добавьте немного оливкового масла и пару веточек тимьяна или розмарина.
- Получившийся рулет крепко свяжите, как буженину.Запекайте в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов.
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Приятного аппетита!
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