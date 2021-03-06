Сьогодні, 6 березня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 5 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в п’ятому випуску? Читайте просто зараз!

Сьогодні учасники складали іспит на тайм-менеджмент і випробовували фортуну! На кухні вони побачили барабан, розділений на три частини. Перш ніж перейти до завдань, учасники поділилися на три команди. Віктор став капітаном синьої, Леонід ― жовтої, а Радек ― червоної. Покрутивши перше колесо барабана, профі дізналися, який продукт буде зіркою страви і кількість балів, яку вони за неї отримають. Що складніший продукт ― то більше балів. Та якщо цього виявлялося недостатньо, командам можна було подвоїти і навіть потроїти бали.

Наприклад, приготувати кількість страв, яка випаде на третьому колесі барабана, або створити вишукані шедеври певного кольору, який випаде на другому. На все про все у профі було лише 2 години! Зібрати максимум балів було вкрай важливо ще й тому, що в наступному конкурсі вони конвертувалися в гроші.

Сині приготували татакі, трюфелі, карпачо з лососем та чорним майонезом, тартар з лосося, смажений лосось у паніровці з цибулі і сашимі з лосося. Жовті приготували кускус з чорнилом каракатиці з кроликом, різото з курячими лапами і чікен баттер. Червоні приготували такос з куркою, карі, курку з крем-сиром та цукровим сиропом і курку в кисло-солодкому соусі. У підсумку в жовтих вийшло 39 балів, у синіх ― 32, а в червоних ― 15. Радек як капітан команди вибрав двох учасників, які були найслабшими. Тому Ігор і Микола отримали сьогодні чорні фартухи.

Другий конкурс почався з того, що учасники трьох команд вийшли на певний час із кухні. Перед суддями залишилися тільки капітани: Вітор, Радек і Леонід. Ектор презентував перед ними свою страву: смажену у фритюрі креветку у паніровці з сухарів панко з манго-сальсою та манго-соусом. Насамперед необхідно було запанірувати і приготувати у фритюрі креветку, потім сальсу, карамель, манго-пюре, зварити олію з паприкою і зробити презентацію. Капітани мали розрахувати баланс смаків у страві настільки точно, щоб кожного продукту було так само, як у страві судді.

Та напередодні учасники заробили певну кількість балів, які сьогодні конвертували у валюту проєкту, яку назвали «шефи». Один бал дорівнює одному «шефові». За 25 хвилин кожна команда мала подати максимальну кількість порцій страви. Для того, щоб їх приготувати, капітанам потрібно було придбати у Володимира Ярославського головний інгредієнт ― креветку. 1 креветка коштувала 1 «шеф». За кожну хорошу страву учасники отримували по 3 «шефи». Етапів у конкурсі було три. Програвала та команда, яка за свої страви отримала найменше «шефів».

Після першого раунду сині набрали 54 шефи, жовті ― 39, червоні ― 24. Другий етап мав іншу страву страву. Учасникам потрібно було приготувати татакі з яловичини з азійською заправкою і бобами дамами. Яловичу нарізку можна було купити у Володимира за один «шеф». За підсумками другого етапу червоні набрали 22 шефи, жовті ― 47, а сині ― 71.

На третьому етапі учасникам потрібно було приготувати фуа-гра з цитрусовим пюре. У підсумку червоні отримали 23 шефи, жовті ― 48 і сині ― 79. Тому сині та жовті як переможці піднялися на балкон. А от червоні залишилися на кухні обирати найслабших учасників. У чорні фартухи команда червоних сьогодні одягнула Радека та Елеонору.

У битві чорних сьогодні змагалися: Елеонора, Радек, Микола, Стелла та Ігор. Учасникам потрібно було приготувати незвичайний «крейзі-шейк» (коктейль із горою солодощів або закусок зверху. ― Прим. ред.). Для кожного учасника був окремий вид напою під коробками: квас, кефір, смузі, томатний сік та айран. Їм потрібно було придумати продовження напою так, щоб це було органічно і гармонійно. Кожен мав створити так звану статую з напою, щоб вона була масивною, смачною та креативною. На роботу виділили півтори години.

Микола приготував квас із сухариком з горіхом кеш’ю, кремом із сиру маскарпоне, чипсами з квасу та бісквіту. Ектору сподобалася презентація, задум і смак страви. Елеонора приготувала кефір, піну з овочів та рису, сиру, піну на основі вершків та білих грибів. Володимира підкорила презентація страви і те, як продукти працювали між собою. Стелла зробила безалкогольну «Криваву Мері» з устричним соусом, бургером з рибною котлетою, тартаром, картопляною булочкою та беконовим джемом. Ользі дуже сподобався цей коктейль, адже в ньому теж не було жодної помилки.

Ігор приготував айран з булочкою, міксом салату та шашликом із курки. Ектор зрозумів ідею, але не зрозумів презентації і смаку страви. Радек зробив овочеве смузі з піною з шампіньйонів та беконом, снігом із білків та картопляними чипсами. Однак Володимиру не сподобалося співвідношення зродового овочевого смузі із жирним наповненням у верхівці напою.

Саме тому в 5 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Радек Конечни.

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