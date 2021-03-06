Сегодня, 6 марта, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 5 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в пятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Сегодня участники сдавали экзамен на тайм-менеджмент и испытывали фортуну! На кухне они увидели барабан, разделенный на три части. Прежде чем перейти к заданиям, участники разделились на три команды. Виктор стал капитаном синей, Леонид ― желтой, а Радек ― красной. Покрутив первое колесо барабана, профи узнали, какой продукт будет звездой блюда и количество баллов, которое они за него получат. Чем сложнее продукт ― тем больше баллов. Но если этого оказывалось недостаточно, командам можно было удвоить и даже утроить баллы.

Например, приготовить количество блюд, которое выпадет на третьем колесе барабана, или создать изысканные шедевры определенного цвета, который выпадет на втором. На все про все у профи было только 2 часа! Собрать максимум баллов было крайне важно еще и потому, что в следующем конкурсе они конвертируются в деньги.

Синие приготовили татаки, трюфели, карпаччо с лососем и черным майонезом, тартар из лосося, жареный лосось в панировке из лука и сашими из лосося. Желтые приготовили кускус с чернилами каракатицы с кроликом, ризотто с куриными лапами и чикен баттер. Красные приготовили такос с курицей, карри, курицу с крем-сыром и сахарным сиропом и курицу в кисло-сладком соусе. В итоге желтые набрали 39 баллов, синие ― 32, а красные ― 15. Радек как капитан команды выбрал двух участников, которые были самыми слабыми. Поэтому Игорь и Николай получили черные фартуки.

Второй конкурс начался с того, что участники трех команд покинули на время кухню. Перед судьями остались только капитаны: Витор, Радек и Леонид. Эктор презентовал перед ними свое блюдо ― жареную во фритюре креветку в панировке из сухарей панко с манго-сальсой и манго-соусом. Прежде всего необходимо было запанировать и приготовить во фритюре креветку, потом сальсу, карамель, манго-пюре, сварить масло с паприкой и сделать презентацию. Капитаны должны были рассчитать баланс вкусов в блюде настолько точно, чтобы каждого продукта было столько же, как в блюде судьи.

Накануне участники заработали определенное количество баллов, которые сегодня конвертировали в валюту проекта ― «шефы». Один балл равен одному «шефу». За 25 минут каждая команда должна была подать максимальное количество порций блюда. Для того, чтобы их приготовить, капитанам нужно было приобрести у Владимира Ярославского главный ингредиент ― креветку. 1 креветка стоила 1 «шеф». За каждое хорошее блюдо участники получали по 3 «шефа». Этапов в конкурсе было три. Проигрывала та команда, которая за свои блюда получила меньше всего «шефов».

После первого раунда у синих в результате было 54 шефа, у желтых ― 39, а у красных ― 24. На втором этапе и блюдо было другое. Участникам нужно было приготовить татаки из говядины с азиатской заправкой и бобами дамами. Говяжью вырезку можно было купить у Владимира за один «шеф». По итогам второго этапа красные набрали 22 шефа, желтые ― 47, а синие ― 71.

На третьем этапе участникам нужно было приготовить фуа-гра с цитрусовым пюре. В результате красные получили 23 шефа, желтые ― 48 и синие ― 79. Поэтому синие и желтые как победители поднялись на балкон. А вот красные остались на кухне выбирать самых слабых участников. В черные фартуки команда красных сегодня одела Радека и Элеонору.

В битве черных сегодня соревновались: Элеонора, Радек, Николай, Стелла и Игорь. Им нужно было приготовить необычный «крейзи-шейк» (коктейль с горой сладостей или закусок сверху. ― Прим. ред.). Для каждого участника был отдельный вид этого напитка под коробками: квас, кефир, смузи, томатный сок и айран. Им нужно было придумать продолжение напитка так, чтобы это было органично и гармонично. Каждый должен был создать так называемую статую из напитка, чтобы она была массивной, вкусной и креативной. На приготовление выделили полтора часа.

Николай приготовил квас с сухариком с орехом кешью, кремом из сыра маскарпоне, чипсами из кваса и бисквита. Эктору понравилась презентация, задумка и вкус блюда. Элеонора приготовила кефир, пену из овощей и риса, сыра, пену на основе сливок и белых грибов. Владимира покорила презентация блюда и то, как продукты работали между собой. Стелла сделала безалкогольную «Кровавую Мэри» с устричным соусом, бургер с рыбной котлетой, тартаром, картофельной булочкой и беконовым джемом. Ольге очень понравилась эта работа, ведь в ней тоже не было ни одной ошибки.

Игорь приготовил айран с булочкой, миксом салата и шашлыком из курицы. Эктор понял идею, но не понял презентации и вкуса блюда. Радек приготовил овощное смузи с пеной из шампиньонов и беконом, снегом из белков и картофельными чипсами. Однако Владимиру не понравилось соотношение здорового овощного фреша с жирным наполнением в верхушке напитка.

Именно поэтому в 5 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3 шоу покинул Радек Конечны.

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