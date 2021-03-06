С первых минут в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 5 выпуске, уже сейчас.

В битве черных сегодня соревновались: Элеонора, Радек, Николай, Стелла и Игорь. Им нужно было приготовить необычный «крейзи-шейк» (коктейль с горой сладостей или закусок сверху. ― Прим. ред.). Для каждого участника был отдельный вид этого напитка под коробками: квас, кефир, смузи, томатный сок и айран. Им нужно было придумать продолжение напитка так, чтобы это было органично и гармонично. Каждый должен был создать так называемую статую из напитка, чтобы она была массивной, вкусной и креативной. На приготовление выделили полтора часа.

Николай приготовил квас с сухариком с орехом кешью, кремом из сыра маскарпоне, чипсами из кваса и бисквита. Эктору понравилась презентация, задумка и вкус блюда. Элеонора приготовила кефир, пену из овощей и риса, сыра, пену на основе сливок и белых грибов. Владимира покорила презентация блюда и то, как продукты работали между собой. Стелла сделала безалкогольную «Кровавую Мэри» с устричным соусом, бургер с рыбной котлетой, тартаром, картофельной булочкой и беконовым джемом. Ольге очень понравилась эта работа, ведь в ней тоже не было ни одной ошибки.

Игорь приготовил айран с булочкой, миксом салата и шашлыком из курицы. Эктор понял идею, но не понял презентации и вкуса блюда. Радек приготовил овощное смузи с пеной из шампиньонов и беконом, снегом из белков и картофельными чипсами. Однако Владимиру не понравилось соотношение здорового овощного фреша с жирным наполнением в верхушке напитка.

Именно поэтому в 5 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3 шоу покинул Радек Конечны.

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