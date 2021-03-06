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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 5 випуску від 06.03.2021?

06.03.2021

З перших хвилин у 5 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 5 випуску, уже зараз.

У битві чорних сьогодні змагалися: Елеонора, Радек, Микола, Стелла та Ігор. Учасникам потрібно було приготувати незвичайний «крейзі-шейк» (коктейль із горою солодощів або закусок зверху. Прим. ред.). Для кожного учасника був окремий вид напою під коробками: квас, кефір, смузі, томатний сік та айран. Їм потрібно було придумати продовження напою так, щоб це було органічно і гармонійно. Кожен мав створити так звану статую з напою, щоб вона була масивною, смачною та креативною. На роботу виділили півтори години. 

Микола приготував квас із сухариком з горіхом кеш’ю, кремом із сиру маскарпоне, чипсами з квасу та бісквіту. Ектору сподобалася презентація, задум і смак страви. Елеонора приготувала кефір, піну з овочів та рису, сиру, піну на основі вершків та білих грибів. Володимира підкорила презентація страви і те, як продукти працювали між собою. Стелла зробила безалкогольну «Криваву Мері» з устричним соусом, бургером з рибною котлетою, тартаром, картопляною булочкою та беконовим джемом. Ользі дуже сподобався цей коктейль, адже в ньому теж не було жодної помилки. 

Ігор приготував айран з булочкою, міксом салату та шашликом із курки. Ектор зрозумів ідею, але не зрозумів презентації і смаку страви. Радек зробив овочеве смузі з піною з шампіньйонів та беконом, снігом із білків та картопляними чипсами. Однак Володимиру не сподобалося співвідношення зродового овочевого смузі із жирним наповненням у верхівці напою. 

Саме тому у 5 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Радек Конечни. 

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