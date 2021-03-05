Уже завтра, 6 березня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 5 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в п’ятому випуску? Читайте просто зараз!

Іспит на тайм-менеджмент і випробування фортуни! На кухні учасники виявлять барабан, розділений на три частини. Покрутивши першу, профі дізнаються, який продукт буде зіркою страви і кількість балів, яку вони за нього отримають. Що складніший продукт ― то більше балів. Та якщо цього виявиться недостатньо, то командам можна подвоїти і навіть потроїти бали. Наприклад, приготувати кількість страв, яка випаде на третьому колесі барабана, або створити вишукані шедеври певного кольору, який випаде на другому. На все про все у профі буде лише 2 години! Зібрати максимум балів украй важливо ще й тому, що в наступному конкурсі вони конвертуються в гроші. Кого ж згубить дух авантюризму, і хто отримає чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто пройде важке випробування фортуни? У 5 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники будуть здавати іспит на тайм-менеджмент. Подробиці 5 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

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