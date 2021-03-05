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«МастерШеф. Профессионалы»-3: кто пройдет тяжелое испытание фортуны?

05.03.2021

Уже завтра, 6 марта, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 5 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в пятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Экзамен на тайм-менеджмент и испытания фортуны! На кухне участники обнаружат барабан, разделенный на три части. Покрутив первую часть, профи узнают, какой продукт будет звездой блюда и количество баллов, которое они за него получат. Чем сложнее продукт — тем больше баллов. Но если же этого окажется недостаточно, то командам можно удвоить и даже утроить баллы. Например, приготовить количество блюд, которое выпадет на третьем колесе барабана, или создать изысканные шедевры определенного цвета, который выпадет на втором. На все про все у профи будет лишь 2 часа! Собрать максимум баллов крайне важно еще и потому, что в следующем конкурсе они конвертируются в деньги. Кого же погубит дух авантюризма, и кто получит черный фартук? 

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто пройдет тяжелое испытание фортуны?

В 5 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут сдавать экзамен на тайм-менеджмент. Подробности 5 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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