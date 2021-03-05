Минулого тижня проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Дмитро Кузнецов. У кулінарії він уже 15 років і попрацював у багатьох закладах. В один момент заснував свою фірму, яка допомагає відкривати ресторани. Зараз працює в дорогому ресторані в Одесі шеф-кухарем. Мріє заснувати кулінарну школу і написати книгу. Але як склалося життя Дмитра Кузнецова після участі в шоу? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

З’явилася впізнаваність. Мене впізнають у таксі, на вулицях, у громадському транспорті. Але я особисто сам по собі не змінився. Я не ходжу з короною на голові! (Усміхається. ― Прим. ред.). Я гордий за себе, що потрапив на проєкт. Можу сказати тільки те, що багато людей стало до мене звертатись, стали з’являтися телефонні дзвінки, надходять листи, люди пишуть у соцмережі, цікавляться мною. Я став більш публічною особою, і люди стали за мною більше стежити. Багато ресторанів звертаються до мене по послуги і поради, ребрендинг. Мені після першого випуску вже почали дзвонити щодо різних проєктів. У принципі, моє життя не змінилось, але стало більш насиченим!

З ким спілкуєтеся з учасників «МастерШеф. Професіонали»-3?

Добре спілкуюся з Русланом. Періодично ми з ним розмовляємо, адже він живе в Одесі. Ще спілкуюся зі Стеллою, Ігорем, Віталієм, Мариною, з Владом листуємося і спілкуємося. З Ігорем-шоколатьє хочемо зробити спільний майстер-клас.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Я не те що пішов би, я полетів би! Мені настільки тут сподобалося, що я з радістю прийшов би на 4 сезон! І коли залишав, зрозумів, що прийшов би ще.

Як відреагували батьки, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Коли я зателефонував мамі з татом і сказав, що їду на конкурс, вони спочатку подумали, що я пожартував. Тому що був період, коли я намагався потрапити на «МастерШеф. Професіонали», кастингів було дуже багато, але я так і зміг пройти… І вони це сприйняли холодно. Я з’їздив до Києва, пройшов у 20-ку, сказав мамі, і вона в той момент була така щаслива! Вона була дуже горда за мене! У неї було захоплення і дуже багато радості! У мене всі родичі дивилися всі серії цього сезону, тому радості і гордості було дуже багато!

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб зробити більше?

Важке питання. Ну, напевно, мені не вистачило знань. Бо досвіду в мене чимало, я пройшов нелегку школу: від помічника кухаря до бренд-шефа, у мене був дуже довгий, тернистий шлях, і всю свою кар’єру я побудував сам. Скажу, тримаючи руку на серці: я нікого ніколи не просив, щоб мене рекомендували. Можливо, це був не мій день. Боротьба була серед дуже сильних учасників, і мені, напевно, не вистачило знань з глибокої класики.

Чи продовжуєте ви працювати з Лідою, своєю су-шефинею до проєкту, яка дала вам у той день чорний фартух?

Ні. Я не хочу грубо висловитися про неї, але після проєкту ми розійшлися, як у морі кораблі. Вона більше на мене не працює. Надалі робота з Лідою під великим і жирним знаком запитання. Тому що проєкт показав зворотний бік людини. Справа не в чорному фартусі… Ліда різко змінилася у ставленні до мене. Я особисто не змінився і з повагою ставлюся до всіх учасників. Але те, як змінилася людина і як змінилися її погляди… Я не очікував від неї таких дій і вчинків. Я себе не виправдовую, але вважаю, що вчинити вона могла інакше, і чорний фартух вона могла дати іншій людині…

Що ви порекомендували б учасникам, які хочуть потрапити в 20-ку в наступному сезоні?

Я порадив би учасникам більше вивчати класику, хороший удар робити на кондитерку, чітко розуміти класичні соуси, переглянути всі три сезони шоу. Адже там дуже багато тонкощів, яким потрібно приділити увагу. Треба багато читати і бути готовим до нестандартних підходів наших суддів.

Які страви потрібно готувати на кастингу?

Я радив би готувати страви не ті, якими ви хочете похвалитися, а ті, у яких ви реально сильні. Я виступав з тартаром, але я був бренд-шефом у закладі, де морепродукти і тартар ― це база. І я дуже люблю працювати над балансом смаків. І можливо, цим і взяв, що у мене були нестандартні смаки. Не намагайтеся мудрувати! Як тільки ви спробуєте поставити себе вище за суддів ― ви пролетите.

Як ви почувалися перед камерами? Було комфортно?

Я поводився природно, намагався бути собою. Якщо є досвід у майстер-класах, немає страху. Я себе почував максимально вільно, і мені цей досвід сподобався.

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