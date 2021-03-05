На прошлой неделе проект «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Дмитрий Кузнецов. В кулинарии он уже 15 лет и поработал во многих заведениях. В один момент учредил свою фирму, которая помогает открывать рестораны. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу. Но как сложилась жизнь Дмитрия Кузнецова после участия в шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Появилась узнаваемость. Меня узнают в такси, на улицах, в общественном транспорте. Но я лично сам по себе не поменялся. Я не хожу с короной на голове! (Улыбается. — Прим. ред.). Я горд за себя, что попал на проект. Могу сказать только то, что много людей стало ко мне обращатся, стали появлятся телефонные звонки, приходят письма, люди пишут в соцсети, интересуются мной. Я стал более публичной личностью, и люди стали за мной больше следить. Много ресторанов обращаются ко мне за услугами и советами, ребрендингом. Мне после первого выпуска уже начали звонить по поводу разных проектов. В принципе, моя жизнь не изменилась, но стала более насыщенной!

С кем общаетесь из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Хорошо общаюсь с Русланом. Периодически мы с ним разговариваем, ведь он живет в Одессе. Еще общаюсь со Стеллой, Игорем, Виталием, Мариной, со Владом переписываемся и общаемся. С Игорем-шоколатье хотим сделать совместный мастер-класс.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Я бы не то, что пошел, я бы полетел! Мне настолько здесь понравилось, что я с радостью пришел бы на 4 сезон! И когда уходил, понял, что пришел бы еще.

Как отреагировали родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Когда я позвонил маме с папой и сказал, что еду на конкурс, они сначала подумали, что я пошутил. Потому что был период, когда я пытался попасть на «МастерШеф. Профессионалы», кастингов было очень много, но я так и смог пройти… И они это восприняли холодно. Я съездил в Киев, прошел в 20-ку, сказал маме, и она в тот момент была такая счастливая! Она была очень горда за меня! У нее было восхищение и очень много радости! У меня все родственники смотрели все серии этого сезона, поэтому радости и гордости было очень много!

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Сложный вопрос. Ну, наверное, мне не хватило знаний. Так как опыта у меня немало, я прошел нелегкую школу: от помощника повара до бренд-шефа, у меня был очень долгий, тернистый путь, и всю свою карьеру я построил сам. Скажу, держа руку на сердце: я никого никогда не просил, чтобы меня рекомендовали. Может быть, это был не мой день. Борьба была среди очень сильных ребят, и мне, наверное, не хватило знаний по глубокой классике.

Продолжаете ли вы работать с Лидой, своим су-шефом до проекта, которая дала вам в тот день черный фартук?

Нет. Я не хочу грубо выразиться о ней, но после проекта мы разошлись, как в море корабли. Она больше на меня не работает. В дальнейшем работа с Лидой — под большим и жирным знаком вопроса. Потому что проект показал обратную сторону человека. Дело не в черном фартуке… Лида резко изменилась по отношению ко мне. Я лично не изменился и с уважением отношусь ко всем участникам. Но то, как изменился человек и как изменились ее взгляды… Я не ожидал от нее таких действий и поступков. Я себя не оправдываю, но считаю, что поступить она могла иначе, и черный фартук она могла дать другому человеку…

Что вы порекомендовали бы участникам, которые хотят попасть в 20-ку в следующем сезоне?

Я бы посоветовал участникам больше изучать классику, хороший удар делать на кондитерку, четко понимать классические соусы, пересмотреть все три сезона шоу. Ведь там — очень много тонкостей, которым нужно уделить внимание. Надо много читать и быть готовым к нестандартным подходам наших судей.

Какие блюда нужно готовить на кастинге?

Я бы советовал готовить блюда не те, которыми вы хотите похвалиться, а те, в которых вы реально сильны. Я выступал с тартаром, но я был бренд-шефом в заведении, где морепродукты и тартар — это база. И я очень люблю работать над балансом вкусов. И возможно, этим и взял, что у меня были нестандартные вкусы. Не пытайтесь мудрить! Как только вы постараетесь поставить себя выше судей — вы пролетите.

Как вы себя чувствовали перед камерами? Было комфортно?

Я себя вел естественно, старался быть собой. Если есть опыт в мастер-классах, нет страха. Я себя чувствовал максимально свободно, и мне этот опыт понравился.

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