Минулого тижня проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишила Марина Собко. Дівчина працює в популярному ресторані «Queen» шефинею-кондитером. Загальний стаж роботи в кондитерському цеху більше десяти років. Раніше Марина займалася футболом і боксом. Мріє представити Україну на чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва. Але як склалося життя Марини Собко після участі в шоу? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Проєкт відіграв велику роль у моєму житті, бо я мріяла потрапити в 20-ку, і особисто для мене це вже перемога! Це колосальний досвід, який дав зрозуміти мені, що все в цьому житті можливо, потрібно лише докласти трохи зусиль.

З ким спілкуєтеся з учасників «МастерШеф. Професіонали»-3?

Я в хороших взаєминах з усіма учасниками, але найбільше я здружилася з Дімою Кузнецовим, Колею Люльком, Стеллою, Віталиком, Нелею Бадамшиною, Владиславом Цимбалюком, Радеком Конечни, Ігорем Міщенком, Миколою Мигалем.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Не знаю, я поки про це не думала … Хто знає, хто знає (усміхається. ― Прим. ред.).

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви пройшли до двадцятки?

Моя сім’я була за мене нереально рада, але особливо вони не здивувалися, бо були впевнені в моїх силах і тому, що я пройду.

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб зробити більше?

Я приготувала свою страву за всіма критеріями конкурсу: десерт був легкий на вагу і смачний, але рішення суддів не заперечується…

Що ви порекомендували б учасникам, які хочуть потрапити в 20-ку наступного сезону?

Вам тут ніхто не підкаже і ніхто не допоможе, ви можете розраховувати тільки на себе і на свої знання… Перед тим, як іти на відбір, вам потрібно максимально повторити, а може, і вивчити базу. А там уже справа вашої фантазії. Та в кожному разі, пробувати і ризикувати потрібно завжди! На відборі є можливість приготувати свою найкращу страву, ту, в якій ви впевнені на всі 100%, ― так що працюйте!

У наш час знання і досвід ― це все! Якщо ви вирішили йти на проєкт, ви повинні максимально зануритися з головою в кухню, спілкуватися зі знайомими шефами, ділитися досвідом, читати книги, постійно готувати і відкривати для себе нові страви і смаки.

Як ви почувались перед камерами? Було комфортно?

Спочатку я не думала, що буду так хвилюватися перед камерами, бо в мене є досвід у цій справі. Але потім, коли вже проходили зйомки і випробування, повірте, ви вже не думаєте про камери, а думаєте про те, як вкластися в час і смачно приготувати! З кожним інтерв’ю ти все більше відчуваєш себе у своїй тарілці.

Як ви готувалися до проєкту?

Весь свій вільний час я вчилася, працювала і пропрацьовувала нові страви… Незважаючи на те, що я кондитер, завжди відчувала пристрасть до всіх процесів на кухні… Під час підготовки до шоу в мене був турборежим: довелося багато працювати і вчитися. Це було потужно!

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