На прошлой неделе проект «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинула Марина Собко. Девушка работает в популярном ресторане «Queen» шеф-кондитером. Общий стаж работы в кондитерском цеху больше десяти лет. Раньше Марина занималась футболом и боксом. Мечтает представить Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству. Но как сложилась жизнь Марины Собко после участия в шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

«МастерШеф. Профессионалы» сыграл большую роль в моей жизни, так как я мечтала попасть в 20-ку, и лично для меня это уже победа! Это колоссальный опыт, который дал мне понять, что все в этой жизни возможно, нужно только приложить немного усилий.

С кем общаетесь из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Я в хороших отношениях со всеми участниками, но больше всего я сдружилась с Димой Кузнецовым, Колей Люлько, Стеллой, Виталиком Нужным, Нелей Бадамшиной, Владиславом Цимбалюком, Радеком Конечны, Игорем Мищенко, Николаем Мыгалем.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Не знаю, я пока об этом не думала… Кто знает, кто знает (улыбается. — Прим. ред.).

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Моя семья была за меня нереально рада, но особо они не удивились, так как были уверены в моих силах и том, что я пройду.

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы сделать больше?

Я приготовила свое блюдо по всем критериям конкурса: десерт был легкий по весу и вкусный, но решение судей не оспаривается…

Что бы вы порекомендовали участникам, которые хотят попасть в 20-ку в следующем сезоне?

Вам здесь никто не подскажет и никто не поможет, вы можете рассчитывать только на себя и на свои знания… Перед тем, как идти на отбор, вам нужно максимально повторить, а может, и выучить базу. А там уже дело вашей фантазии. Но в любом случае, пробовать и рисковать нужно всегда! На отборе есть возможность приготовить свое лучшее блюдо, то, в котором вы уверены на все 100%, — так что дерзайте!

В наше время знания и опыт — это все! Если вы решили идти на проект, вы должны максимально погрузиться с головой в кухню, общаться со знакомыми шефами, делиться опытом, читать книги, постоянно готовить и открывать для себя новые блюда и вкусы.

Как вы себя чувствовали перед камерами? Было комфортно?

Изначально я не думала, что буду так волноваться перед камерами, так как у меня есть опыт в этом деле. Но потом, когда уже проходили съемки и испытания, поверьте, вы уже не думаете о камере, а думаете о том, как вложиться во время и вкусно приготовить! С каждым интервью ты все больше чувствуешь себя в своей тарелке.

Как вы готовились к проекту?

Все свое свободное время я училась, работала и прорабатывала новые блюда… Несмотря на то, что я кондитер, всегда испытывала страсть ко всем процессам на кухне… При подготовке к шоу у меня был турборежим: пришлось много работать и учиться. Это было мощно!

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