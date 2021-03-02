Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Марина Собко: Я мечтала попасть в 20-ку, и лично для меня это уже победа!

02.03.2021

На прошлой неделе проект «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинула Марина Собко. Девушка работает в популярном ресторане «Queen» шеф-кондитером. Общий стаж работы в кондитерском цеху больше десяти лет. Раньше Марина занималась футболом и боксом. Мечтает представить Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству. Но как сложилась жизнь Марины Собко после участия в шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

«МастерШеф. Профессионалы» сыграл большую роль в моей жизни, так как я мечтала попасть в 20-ку, и лично для меня это уже победа! Это колоссальный опыт, который дал мне понять, что все в этой жизни возможно, нужно только приложить немного усилий.

С кем общаетесь из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Я в хороших отношениях со всеми участниками, но больше всего я сдружилась с Димой Кузнецовым, Колей Люлько, Стеллой, Виталиком Нужным, Нелей Бадамшиной, Владиславом Цимбалюком, Радеком Конечны, Игорем Мищенко, Николаем Мыгалем. 

 Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Не знаю, я пока об этом не думала… Кто знает, кто знает (улыбается. — Прим. ред.). 

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Моя семья была за меня нереально рада, но особо они не удивились, так как были уверены в моих силах и том, что я пройду.

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы сделать больше?

Я приготовила свое блюдо по всем критериям конкурса: десерт был легкий по весу и вкусный, но решение судей не оспаривается…

Что бы вы порекомендовали участникам, которые хотят попасть в 20-ку в следующем сезоне? 

Вам здесь никто не подскажет и никто не поможет, вы можете рассчитывать только на себя и на свои знания… Перед тем, как идти на отбор, вам нужно максимально повторить, а может, и выучить базу. А там уже дело вашей фантазии. Но в любом случае, пробовать и рисковать нужно всегда! На отборе есть возможность приготовить свое лучшее блюдо, то, в котором вы уверены на все 100%, — так что дерзайте!

В наше время знания и опыт — это все! Если вы решили идти на проект, вы должны максимально погрузиться с головой в кухню, общаться со знакомыми шефами, делиться опытом, читать книги, постоянно готовить и открывать для себя новые блюда и вкусы. 

Как вы себя чувствовали перед камерами? Было комфортно?

Изначально я не думала, что буду так волноваться перед камерами, так как у меня есть опыт в этом деле. Но потом, когда уже проходили съемки и испытания, поверьте, вы уже не думаете о камере, а думаете о том, как вложиться во время и вкусно приготовить! С каждым интервью ты все больше чувствуешь себя в своей тарелке. 

Как вы готовились к проекту? 

Все свое свободное время я училась, работала и прорабатывала новые блюда… Несмотря на то, что я кондитер, всегда испытывала страсть ко всем процессам на кухне… При подготовке к шоу у меня был турборежим: пришлось много работать и учиться. Это было мощно!

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы» 2021: участники 3 сезона в полном составе

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить