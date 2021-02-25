Минулого тижня проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив талановитий кулінар із Луцька Володимир Юрин. За освітою шеф-кухар – інженер електроприладів, але вже 11 років працює в закладах громадського харчування. Відкривав ресторани, займався кухнями у великих розважальних проєктах, працював у Києві, але зрозумів, що поспіх і пресинг – це не його. Тому він вирішив відкрити в рідному місті власну піцерію, де зараз і працює. Як склалося його життя після участі в шоу? Читайте просто зараз!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Моє життя майже не змінилось. Як і раніше, я продовжую займатися своєю справою.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкуватись?

Я деколи переписуюсь із Миколою Мигалем, Владиславом Давиденком, Дмитром Кузнецовим та іншими.

Як відреагували ваші батьки, коли дізналися, що ви дійшли до двадцятки?

Вони, звичайно, сказали, що я молодець.

Що ви порекомендували б учасникам, які хочуть потрапити у 20-ку наступного сезону?

Потрібно готувати багатотекстурні страви, вивчати нові віяння в кулінарії і дивувати подачами. Просто кайфувати від того, що робиш, і бути впевненим у собі. Знати, чого хочеш, і все буде гаразд. Тоді й перемога в кишені, не тільки 20-ка!

Як ви почувалися перед камерами? І як готувалися до проєкту?

Спочатку дуже хвилювався, а через кілька днів уже не звертав уваги! Коли дізнався, що стану учасником, купив квиток, зібрав речі і поїхав. Спеціально не готувався, бо навіть не знав, до чого готуватись. До участі в шоу подивився лише один сезон «МастерШеф. Професіонали»-2. З цього в мене і склалося позитивне враження про проєкт. Для мене це був привід познайомитися з новими людьми у професії. Дуже дякую за цю можливість телеканалу!

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2021: учасники 3 сезону в повному складі

Читайте нас також у Viber і Telegram.