На прошлой неделе проект «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул талантливый кулинар из Луцка Владимир Юрин. По образованию шеф-повар – инженер электроприборов, но уже 11 лет работает в заведениях общественного питания. Открывал рестораны, занимался кухнями в крупных развлекательных проектах, работал в Киеве, но понял, что спешка и прессинг – это не его. Поэтому он решил открыть в родном городе собственную пиццерию, где и работает. Как сложилась его жизнь после участия в шоу? Читайте прямо сейчас!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Моя жизнь почти не изменилась. По-прежнему я продолжаю заниматься своим делом.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 вы продолжаете общаться?

Я иногда переписываюсь с Николаем Мигалем, Владиславом Давыденко, Дмитрием Кузнецовым и другими.

Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы прошли в двадцатку?

Они, конечно, сказали, что я молодец.

Что вы порекомендовали бы участникам, которые хотят попасть в 20-ку в следующем сезоне?

Нужно готовить многотектурные блюда, изучать новые веяния в кулинарии и удивлять подачами. Просто кайфовать от того, что делаешь, и быть уверенным в себе. Знать, чего хочешь, и все будет хорошо. Тогда и победа в кармане, не только 20-ка!

Как вы себя чувствовали перед камерами? И как готовились к проекту?

Сначала очень волновался, а через пару дней уже не обращал внимания! Когда узнал, что стану участником, купил билет, собрал вещи и поехал. Специально не готовился, потому что даже не знал, к чему готовиться. До участия в шоу посмотрел только один сезон «МастерШеф. Профессионалы»-2. По нему у меня и сложилось положительное впечатление о проекте. Для меня это был повод познакомиться с новыми людьми в профессии. Спасибо за эту возможность телеканалу!

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