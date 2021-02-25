Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Курка з персиками: рецепт від Юри Негрича

25.02.2021

Курка з персиками в соусі з сидру, розмарину і чорного перцю ― відмінний варіант страви для святкової вечері. Як же приготувати курку з персиками? Покроковий рецепт курки з персиками від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • сидр ― 150 мл
  • ціла курка ― 1 шт.
  • персики ― 6―8 шт.
  • цукор ― 150 г
  • соєвий соус ― 50 мл
  • масло ― 50 г
  • олія
  • розмарин
  • вершки

Спосіб приготування:

  1. Курку очистити, розрізати. Персики порізати дольками.
  2. На розігрітій сковороді в олії обсмажити всі частини курки, додати дві щіпки цукру і трохи соєвого соусу, щоб утворився м’ясний сік. Готову курку витягти.
  3. У цю ж сковороду всипати цукор, топити до стану карамелі. Додати персики, готувати 3 хвилини і залити все це сидром, посипати чорним перцем і маленькою щіпкою солі, додати шматочок масла.
  4. У готовий соус покласти курку, протушкувати 3 хвилини, вимкнути.
  5. У готову страву додати розмарин і злегка полити вершками.

Смачного!

Більше на тему: Тарт з кремом Шанті і фруктами

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати