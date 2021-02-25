Курка з персиками: рецепт від Юри Негрича

Курка з персиками в соусі з сидру, розмарину і чорного перцю ― відмінний варіант страви для святкової вечері. Як же приготувати курку з персиками? Покроковий рецепт курки з персиками від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

сидр ― 150 мл

ціла курка ― 1 шт.

персики ― 6―8 шт.

цукор ― 150 г

соєвий соус ― 50 мл

масло ― 50 г

олія

розмарин

вершки

Спосіб приготування:

Курку очистити, розрізати. Персики порізати дольками. На розігрітій сковороді в олії обсмажити всі частини курки, додати дві щіпки цукру і трохи соєвого соусу, щоб утворився м’ясний сік. Готову курку витягти. У цю ж сковороду всипати цукор, топити до стану карамелі. Додати персики, готувати 3 хвилини і залити все це сидром, посипати чорним перцем і маленькою щіпкою солі, додати шматочок масла. У готовий соус покласти курку, протушкувати 3 хвилини, вимкнути. У готову страву додати розмарин і злегка полити вершками.

Смачного!

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