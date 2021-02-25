Курка з персиками: рецепт від Юри Негрича
25.02.2021
Курка з персиками в соусі з сидру, розмарину і чорного перцю ― відмінний варіант страви для святкової вечері. Як же приготувати курку з персиками? Покроковий рецепт курки з персиками від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- сидр ― 150 мл
- ціла курка ― 1 шт.
- персики ― 6―8 шт.
- цукор ― 150 г
- соєвий соус ― 50 мл
- масло ― 50 г
- олія
- розмарин
- вершки
Спосіб приготування:
- Курку очистити, розрізати. Персики порізати дольками.
- На розігрітій сковороді в олії обсмажити всі частини курки, додати дві щіпки цукру і трохи соєвого соусу, щоб утворився м’ясний сік. Готову курку витягти.
- У цю ж сковороду всипати цукор, топити до стану карамелі. Додати персики, готувати 3 хвилини і залити все це сидром, посипати чорним перцем і маленькою щіпкою солі, додати шматочок масла.
- У готовий соус покласти курку, протушкувати 3 хвилини, вимкнути.
- У готову страву додати розмарин і злегка полити вершками.
Смачного!
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