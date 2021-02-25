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Курица с персиками: рецепт от Юры Негрича

25.02.2021

Курица с персиками в соусе из сидра, розмарина и черного перца — отличный вариант блюда для праздничного ужина. Как же приготовить курицу с персиками? Пошаговый рецепт курицы с персиками от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.

Ингредиенты:

  • сидр — 150 мл
  • целая курица — 1 шт.
  • персики — 6―8 шт.
  • сахар — 150 г
  • соевый соус — 50 мл
  • сливочное масло ― 50 г
  • растительное масло
  • розмарин
  • сливки

Способ приготовления: 

  1. Курицу очистить, разделать на части. Персики порезать дольками.
  2. На разогретой сковороде в обильном количестве растительного масла обжарить все части курицы, добавить две щепотки сахара и немного соевого соуса, чтобы образовался мясной сок и легкий пригар. Готовую курицу убрать в сторону.
  3. В эту же сковороду всыпать сахар, топить до состояния карамели. Добавить персики, обработать 3 минуты и залить все это сидром, посыпать черным перцем и маленькой щепоткой соли, добавить кусочек сливочного масла.
  4. В готовый соус положить курицу, протушить 3 минуты, выключить.
  5. В готовое блюдо добавить розмарин и слегка полить сливками.

Приятного аппетита!

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