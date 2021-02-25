Курица с персиками: рецепт от Юры Негрича
25.02.2021
Курица с персиками в соусе из сидра, розмарина и черного перца — отличный вариант блюда для праздничного ужина. Как же приготовить курицу с персиками? Пошаговый рецепт курицы с персиками от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.
Ингредиенты:
- сидр — 150 мл
- целая курица — 1 шт.
- персики — 6―8 шт.
- сахар — 150 г
- соевый соус — 50 мл
- сливочное масло ― 50 г
- растительное масло
- розмарин
- сливки
Способ приготовления:
- Курицу очистить, разделать на части. Персики порезать дольками.
- На разогретой сковороде в обильном количестве растительного масла обжарить все части курицы, добавить две щепотки сахара и немного соевого соуса, чтобы образовался мясной сок и легкий пригар. Готовую курицу убрать в сторону.
- В эту же сковороду всыпать сахар, топить до состояния карамели. Добавить персики, обработать 3 минуты и залить все это сидром, посыпать черным перцем и маленькой щепоткой соли, добавить кусочек сливочного масла.
- В готовый соус положить курицу, протушить 3 минуты, выключить.
- В готовое блюдо добавить розмарин и слегка полить сливками.
Приятного аппетита!
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