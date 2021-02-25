Курица с персиками: рецепт от Юры Негрича

Курица с персиками в соусе из сидра, розмарина и черного перца — отличный вариант блюда для праздничного ужина. Как же приготовить курицу с персиками? Пошаговый рецепт курицы с персиками от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.

Ингредиенты:

сидр — 150 мл

целая курица — 1 шт.

персики — 6―8 шт.

сахар — 150 г

соевый соус — 50 мл

сливочное масло ― 50 г

растительное масло

розмарин

сливки

Способ приготовления:

Курицу очистить, разделать на части. Персики порезать дольками. На разогретой сковороде в обильном количестве растительного масла обжарить все части курицы, добавить две щепотки сахара и немного соевого соуса, чтобы образовался мясной сок и легкий пригар. Готовую курицу убрать в сторону. В эту же сковороду всыпать сахар, топить до состояния карамели. Добавить персики, обработать 3 минуты и залить все это сидром, посыпать черным перцем и маленькой щепоткой соли, добавить кусочек сливочного масла. В готовый соус положить курицу, протушить 3 минуты, выключить. В готовое блюдо добавить розмарин и слегка полить сливками.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Тарт с кремом шанти и фруктами

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ