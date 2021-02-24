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Рецепт соковитої курки від Володимира Ярославського

24.02.2021

Соковита курка від судді «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. За словами Володимира, сам рецепт він підгледів у Хестона Блюменталя і додав трохи свого досвіду. Покроковий рецепт соковитої курки від Володимира Ярославського знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Курка — 1,5 кг
  • Сіль — 60 г
  • Вода — 1,5 л
  • Гірчиця
  • Соєвий соус
  • Олія
  • Чорний мелений перець
  • Лимон
  • Розмарин
  • Масло

Спосіб приготування:

  1. Беремо цілу курку 1.5 кг, добре промиваємо її і видаляємо нутрощі.
  2. Готуємо соляний розчин.
  3. Опускаємо курку в розсіл і залишаємо на 10—12 годин у холодильнику. Важливо, щоб уся курка була повністю в розсолі.
  4. Дістаємо курку, обсушуємо її і натираємо зовсім трохи гірчицею з соєвим соусом та олією. Всередині теж, але додаючи ще чорний мелений перець. Усередину кладемо лимон, попередньо проколотий ножем, і розмарин.
  5. Розігріваємо духовку до 95 °C і ставимо в неї курку на 2,5—3 години (на виході температура грудки — 60 °C).
  6. Дістаємо курку і на 45 хвилин просто ставимо в тепле місце. Можна накрити фольгою.
  7. Розігріваємо духовку до 260—280 °C, ставимо курку і доводимо до рум’яної скоринки, поливаючи соком. На це йде приблизно 15—20 хвилин (курку зверху можна трохи змастити маслом — буде рум’яніша, температура грудки — 74 °C).
  8. Сік, що залишився, беремо для приготування соусу. Жир можна зняти і використовувати для пасерування овочів на суп. А ось сам сік можна трохи уварити, додати естрагон і біле вино, потім затягнути маслом. Або можна додати борошняного пасерування (ру), трохи вершків і мускатного горіха — буде теж дуже смачно.

*Важливо, щоб температура була правильною на всіх етапах (перевіряйте свої духовки). Якщо курку розрізати по спині, час приготування скоротиться на 1 годину і солі потрібно брати 38 г на 1 л води.

**Розсіл можна готувати заздалегідь — довести його до кипіння зі спеціями і остудити, тоді курка просочиться ароматами. Можна натирати курку всередині і навіть трохи зовні, наприклад, пастою карі і додавати в соус кокосового молока.

Смачного!

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