Соковита курка від судді «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського — дуже простий і цікавий. За словами Володимира, сам рецепт він підгледів у Хестона Блюменталя і додав трохи свого досвіду. Покроковий рецепт соковитої курки від Володимира Ярославського знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Курка — 1,5 кг

Сіль — 60 г

Вода — 1,5 л

Гірчиця

Соєвий соус

Олія

Чорний мелений перець

Лимон

Розмарин

Масло

Спосіб приготування:

Беремо цілу курку 1.5 кг, добре промиваємо її і видаляємо нутрощі. Готуємо соляний розчин. Опускаємо курку в розсіл і залишаємо на 10—12 годин у холодильнику. Важливо, щоб уся курка була повністю в розсолі. Дістаємо курку, обсушуємо її і натираємо зовсім трохи гірчицею з соєвим соусом та олією. Всередині теж, але додаючи ще чорний мелений перець. Усередину кладемо лимон, попередньо проколотий ножем, і розмарин. Розігріваємо духовку до 95 °C і ставимо в неї курку на 2,5—3 години (на виході температура грудки — 60 °C). Дістаємо курку і на 45 хвилин просто ставимо в тепле місце. Можна накрити фольгою. Розігріваємо духовку до 260—280 °C, ставимо курку і доводимо до рум’яної скоринки, поливаючи соком. На це йде приблизно 15—20 хвилин (курку зверху можна трохи змастити маслом — буде рум’яніша, температура грудки — 74 °C). Сік, що залишився, беремо для приготування соусу. Жир можна зняти і використовувати для пасерування овочів на суп. А ось сам сік можна трохи уварити, додати естрагон і біле вино, потім затягнути маслом. Або можна додати борошняного пасерування (ру), трохи вершків і мускатного горіха — буде теж дуже смачно.

*Важливо, щоб температура була правильною на всіх етапах (перевіряйте свої духовки). Якщо курку розрізати по спині, час приготування скоротиться на 1 годину і солі потрібно брати 38 г на 1 л води.

**Розсіл можна готувати заздалегідь — довести його до кипіння зі спеціями і остудити, тоді курка просочиться ароматами. Можна натирати курку всередині і навіть трохи зовні, наприклад, пастою карі і додавати в соус кокосового молока.

Смачного!

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