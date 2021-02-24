Сочная курица от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского — очень простая и интересная. По словам Владимира, сам рецепт он подсмотрел у Хестона Блюменталя и добавил немного своего опыта. Пошаговый рецепт сочной курицы от Владимира Ярославского найдете в материале.

Ингредиенты:

Курица — 1,5 кг

Вода ― 1,5 л

Соль — 60 г

Горчица

Соевый соус

Растительное масло

Черный молотый перец

Лимон

Розмарин

Сливочное масло

Способ приготовления:

Берем целую курицу, хорошо промываем ее и удаляем внутренности. Готовим соляной раствор. Опускаем курицу в рассол и оставляем на 10―12 часов в холодильнике. Важно, чтобы вся курица была полностью в рассоле. Достаём курицу, обсушиваем ее и натираем совсем немного горчицей с соевым соусом и растительным маслом. Внутри тоже, но добавляя ещё чёрный молотый перец. Во внутрь кладём лимон, предварительно проколотый ножом, и розмарин. Разогреваем духовку до 95°C и ставим в неё курицу на 2,5—3 часа (на выходе температура в грудке — 60°C). Достаём курицу и на 45 минут просто ставим в тёплое место. Можно накрыть фольгой. Разогреваем духовку до 260—280°C, ставим курицу и доводим до румяной корочки, поливая получившимся соком. На это уходит примерно 15―20 минут (курицу сверху можно чуть смазать сливочным маслом — будет более румяная, температура грудки — 74°C). Оставшийся сок используем для соуса. Жир можно снять и использовать для пассеровки овощей на суп. А вот сам сок можно чуть уварить, добавить эстрагон и белое вино, затем затянуть сливочным маслом. Или можно добавить мучной пассеровки (ру), немного сливок и мускатного ореха — будет тоже очень вкусно.

* Важно, чтобы температура была правильной на всех этапах (проверяйте свои духовки). Если курицу разрезать по спине, время приготовления сократится на 1 час и соли нужно брать 38 г на 1 л воды.

**Рассол можно готовить заранее — довести его до кипения со специями и остудить, тогда курица пропитается ароматами. Можно натирать курицу внутри и даже немного снаружи, например, пастой карри и добавлять в соус кокосового молока.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ