Рецепт сочной курицы от Владимира Ярославского
Сочная курица от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского — очень простая и интересная. По словам Владимира, сам рецепт он подсмотрел у Хестона Блюменталя и добавил немного своего опыта. Пошаговый рецепт сочной курицы от Владимира Ярославского найдете в материале.
Ингредиенты:
- Курица — 1,5 кг
- Вода ― 1,5 л
- Соль — 60 г
- Горчица
- Соевый соус
- Растительное масло
- Черный молотый перец
- Лимон
- Розмарин
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Берем целую курицу, хорошо промываем ее и удаляем внутренности.
- Готовим соляной раствор.
- Опускаем курицу в рассол и оставляем на 10―12 часов в холодильнике. Важно, чтобы вся курица была полностью в рассоле.
- Достаём курицу, обсушиваем ее и натираем совсем немного горчицей с соевым соусом и растительным маслом. Внутри тоже, но добавляя ещё чёрный молотый перец. Во внутрь кладём лимон, предварительно проколотый ножом, и розмарин.
- Разогреваем духовку до 95°C и ставим в неё курицу на 2,5—3 часа (на выходе температура в грудке — 60°C).
- Достаём курицу и на 45 минут просто ставим в тёплое место. Можно накрыть фольгой.
- Разогреваем духовку до 260—280°C, ставим курицу и доводим до румяной корочки, поливая получившимся соком. На это уходит примерно 15―20 минут (курицу сверху можно чуть смазать сливочным маслом — будет более румяная, температура грудки — 74°C).
- Оставшийся сок используем для соуса. Жир можно снять и использовать для пассеровки овощей на суп. А вот сам сок можно чуть уварить, добавить эстрагон и белое вино, затем затянуть сливочным маслом. Или можно добавить мучной пассеровки (ру), немного сливок и мускатного ореха — будет тоже очень вкусно.
* Важно, чтобы температура была правильной на всех этапах (проверяйте свои духовки). Если курицу разрезать по спине, время приготовления сократится на 1 час и соли нужно брать 38 г на 1 л воды.
**Рассол можно готовить заранее — довести его до кипения со специями и остудить, тогда курица пропитается ароматами. Можно натирать курицу внутри и даже немного снаружи, например, пастой карри и добавлять в соус кокосового молока.
Приятного аппетита!
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