Сьогодні, 20 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили третій випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в новому випуску? Читайте просто зараз!

Учасники «МастерШеф. Професіонали»-3 нарешті дійшли до заповітної 20-ки! І в першому конкурсі на них чекала перевірка на логіку, спритність і здатність аналізувати. Вперше вони розділилися на команди, вибрали капітанів і су-шефів. Капітаном червоної команди стала Лілія, синьої — Стелла, зеленої — Володимир, а жовтої — Неля. Після цього капітани пішли з кухні на 5 хвилин. Решта членів команди знайшли під коробками назви відомих страв різних кухонь світу. Їм потрібно було залишити капітанам і су-шефам по 5 підказок про кожну страву — максимально простих натяків, щоб колеги змогли їх розгадати.

Повернувшись на кухню, шефи почали готувати із запропонованих продуктів. Команда жовтих приготувала правильно тільки одну страву, інші капітан не вгадав. Синя команда відгадала і правильно приготувала дві страви. А в червоних та зелених судді взагалі не прийняли жодної страви. Тому в першому конкурсі виграли сині під капітанством Стелли. А їхні конкуренти обирали по одній людині, яка, на їхню думку, найбільше підвела. На себе чорного фартуха одягнув Володимир, капітан жовтої команди, а в червоній найгіршим учасником визначили Радека.

Наступний конкурс був також не з легких. Стелла знову очолила синю команду, Віталій — червону, Елеонора — жовту, а Ігор Андріяш — зелену. Сьогодні, вперше за всю історію проєкту, судді викликали учасників на дуель! Завдання було надзвичайно складним — проміжний іспит, за допомогою якого судді хотіли побачити креативність учасників і навички комбінувати інгредієнти.

Професіонали грали в лототрон — у кожній кульці була схована назва одного продукту. Судді по черзі викликали команди, а учасники тягнули по 5 кульок. Завдання — придумати максимальну кількість страв, які можна приготувати з цих інгредієнтів. Коли лототрон видавав усі 5 продуктів, у суддів і команд було по 3 хвилини на те, щоб записати максимальну кількість страв з отриманих інгредієнтів. Далі судді та учасники по черзі зачитували, які страви у них вийшли. У кого першого закінчувались варіанти — той програвав. Якщо судді спасовували першими, тоді команда мала приготувати всі страви, які учасники встигли назвати. А якщо учасники пропонували меншу кількість страв, ніж судді, — уся команда отримувала чорні фартухи.

Першою вийшла команда червоних. Їм дісталися яблуко гренні сміт, креветки, полента, шиїтаке і гарбуз. Для синьої команди Стелла витягнула буряк, яловичу вирізку, качине філе, кальмар, цибуля порей. Жовті на чолі з Елеонорою витягнули бекон, рис жасмин, печериці, топінамбур і солодкий червоний перець. А зеленим на чолі з Ігорем дісталися морква, корінь селери, фуа-гра, козячий сир і пармезан. Усі команди назвали більше страв, тому одразу після лототрону рушили готувати. На приготування страв Ектор виділив учасникам півтори години.

Першими на вердикт до суддів вийшла синя команда з чотирма стравами. Крем-суп із цибулі порей на молоці з млинцями, просмаженими на фритюрі, був занадто солодким, тому судді не прийняли цієї страви. А от стейк із цибулевим пюре Ектор прийняв. Крем-суп з буряку з карамелізованою качкою Володимир теж прийняв, адже страва була довершеною. На жаль, паштет з качиною грудкою суддям не сподобався, бо мав неоднорідну структуру. Останню страву — карпачо з буряку з вином і тим’яном — Ольга прийняла, адже та була хорошою і на смак, і візуально.

Команда червоних приготувала крем-суп із грибів шиїтаке з грінками, однак ця страва здалася суддям тривіальною. Печене яблуко з пюре із гарбуза та гелем із гарбуза на смак нагадувало лікарняну їжу, та й презентація була непривабливою. Втім карпачо із гарбуза та яблука з гарбузовими чипсами вразило сьогодні Володимира. Полента з розмарином, грибами шиїтаке та грибним кремом також абсолютно влаштували суддів. А от тарт із яблука з червоним перцем не сподобався журі через простоту і перепечене тісто.

Команда жовтих приготувала компресовані гриби, мариновані в тим’яні, розмарині та білому вині. Ектору сподобалася страва, тому він з легкістю зарахував бал. Мус із топінамбуру з беконом та чипсами з рису приємно здивував усіх суддів. Крем-суп із топінамбуру з зеленим маслом та скрамблом із бекону вразив Володимира Ярославського. Амісбуш із перцю з піною куштувала Ольга Мартиновська — у страві не було нічого зайвого.

Команда зелених приготувала паштет із фуа-гра та козячого сиру. Проте Ектор не відчув смаку фуа-гра, тому і не прийняв цю страву. Наступним було карпачо, яке не сподобалося суддям через надлишок олії. Овочеві роли з компресованими овочами та козячим сиром куштував Володимир Ярославський — йому сподобалася робота команди. Крем-суп із двох сирів та курячого бульйону мав не надто привабливий вигляд, та й на смак був не дуже. Останньою стравою був тартар, у якому, окрім смаку моркви та оливкової олії, Ольга не відчула більше нічого.

У підсумку, команда жовтих стала найкращою в цьому конкурсі. А от інші команди залишилися голосувати проти найслабших учасників. Сині обрали Леоніда, зелені — Ігоря, а червоні — Віталія.

У чорних фартухах сьогодні боролися тільки чоловіки: Радек, Леонід, Володимир, Ігор та Віталій. Їм дістався найскладніший конкурс чорних фартухів на проєкті. Минулого сезону переможець шоу Євген Гребеник двічі через нього ледь не вилетів з омріяної кухні. За правилами конкурсу, учасникам потрібно було приготувати культові солодощі: «Нутеллу», цукерки «Вечірній Київ», «Корівку» та «Milky way». Однак цього року судді змінили правила: учасникам у чорних фартухах можна було взяти собі помічника з балкону. Ця людина могла допомагати порадами, але не приготуванням. На завдання судді виділили 2 години.

Віталій приготував цукерки «Корівка». Вони були тягучими, і сам Ектор був вражений результатом. Його цукерка сподобалася суддям більше, бо була не такою солодкою, як оригінальна. Ігор зробив батончик «Milky way». Ектору сподобалися смак і консистенція продукту. Радек уперше в житті приготував горіхову пасту «Нутелла», яка приємно здивувала суддів. Леонід приготував печиво «Oreo», яке дуже сподобалося Ользі і на вигляд, і на смак. А от Володимир готував цукерки «Вечірній Київ». Судді розкритикували його роботу, адже начинка в десерті не застигла, а ганаш, який учасник використав як основу, взагалі не йшов в оригінальному рецепті цукерок.

Саме тому в 3 випуску Володимир Юрин залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-3.

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