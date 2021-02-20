Сегодня, 20 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели третий выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в новом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Участники «МастерШеф. Профессионалы»-3 наконец добрались до заветной 20-ки! И в первом конкурсе их ждала проверка на логику, ловкость и способность анализировать. Впервые они разделились на команды, выбрали капитанов и су-шефов. Капитаном красной команды стала Лилия, синей ― Стелла, зеленой ― Владимир, а желтой ― Неля. После этого капитаны ушли из кухни на 5 минут. Остальные члены команды нашли под коробками названия известных блюд разных кухонь мира. Им нужно было оставить капитанам и су-шефам по 5 подсказок о каждом блюде ― максимально простых намеков, чтобы коллеги смогли их разгадать.

Вернувшись на кухню, шефы начали готовить из предлагаемых продуктов. Команда желтых приготовила правильно только одно блюдо, другие капитан не угадал. Синяя команда угадала и правильно приготовила два блюда. А у красных и зеленых судьи вообще не приняли ни одного блюда. Поэтому в первом конкурсе выиграли синие под капитанством Стеллы. А их конкуренты выбирали по одному человеку, который, по их мнению, больше всего подвел. На себя черный фартук одел сегодня Владимир, капитан желтой команды, а в красной худшим участником определили Радека.

Следующий конкурс был также не из легких. Стелла снова стала капитаном синей команды, Виталий ― красной, Элеонора ― желтой, а Игорь Андрияш ― зеленой. Сегодня, впервые за всю историю проекта, судьи вызвали участников на дуэль! Задача была чрезвычайно сложной ― промежуточный экзамен, с помощью которого судьи хотели увидеть креативность участников и навыки комбинировать ингредиенты.

Профессионалы играли в лототрон ― в каждом шарике было спрятано название одного продукта. Судьи по очереди вызывали команды, а участники тянули по 5 шариков. Задача ― придумать максимальное количество блюд, которые можно приготовить из этих ингредиентов. Когда лототрон выдавал все 5 продуктов, у судей и команд было по 3 минуты на то, чтобы записать максимальное количество блюд из полученных ингредиентов. Далее судьи и участники по очереди зачитывали, какие блюда у них получились. У кого первого заканчивались варианты ― тот проигрывал. Если судьи пасовали первыми, то команда должна была приготовить все блюда, которые участники успели назвать. А если участники предлагали меньшее количество блюд, чем судьи, ― вся команда получала черные фартуки.

Первой вышла команда красных. Им достались яблоко грэнни смит, креветки, полента, шиитаке и тыква. Для синей команды Стелла вытянула свеклу, говяжью вырезку, утиное филе, кальмар, лук порей. Желтые во главе с Элеонорой вытащили бекон, рис жасмин, шампиньоны, топинамбур и сладкий красный перец. А зеленым во главе с Игорем достались морковь, корень сельдерея, фуа-гра, козий сыр и пармезан. Все команды назвали больше блюд, поэтому сразу после лототрона пошли готовить. На приготовление блюд Эктор выделил участникам полтора часа.

Первой на вердикт к судьям вышла синяя команда с четырьмя блюдами. Крем-суп из лука порей на молоке с блинами, прожаренными на фритюре, был слишком сладким, поэтому судьи не приняли это блюдо. А вот стейк с луковым пюре Эктор принял. Крем-суп из свеклы с карамелизированной уткой Владимир тоже принял, ведь блюдо было совершенным. К сожалению, паштет из утиной грудки судьям не понравился, поскольку имел неоднородную структуру. Последнее блюдо ― карпаччо из свеклы с вином и тимьяном ― Ольга приняла, ведь оно было хорошим и на вкус, и визуально.

Команда красных приготовила крем-суп из грибов шиитаке с гренками, однако это блюдо показалась судьям тривиальным. Печеное яблоко с пюре из тыквы и гелем из тыквы по вкусу напоминало больничную пищу, и презентация была некрасивой. Впрочем карпаччо из тыквы с яблоками и чипсами из тыквы поразило сегодня Владимира. Полента с розмарином, грибами шиитаке и грибным кремом также абсолютно устроили судей. А вот тарт из яблока с красным перцем не понравился жюри своей простотой и перепеченным тестом.

Команда желтых приготовила компрессированные грибы, маринованные в тимьяне, розмарине и белом вине. Эктору понравилась блюдо, поэтому он с легкостью засчитал балл. Мусс из топинамбура с беконом и чипсами из риса приятно удивил всех судей. Крем-суп из топинамбура с зеленым маслом и скрамблом из бекона поразил Владимира Ярославского. Амисбуш из перца с пеной пробовала Ольга Мартыновская ― в блюде не было ничего лишнего.

Команда зеленых приготовила паштет из фуа-гра и козьего сыра. Но Эктор не почувствовал вкуса фуа-гра, поэтому и не принял блюдо. Следующим было карпаччо, которое не понравилось судьям за избытка масла. Овощные роллы с компрессированными овощами и козьим сыром пробовал Владимир Ярославский ― ему понравилась работа команды. Крем-суп из двух сыров и куриного бульона и выглядел не очень привлекательно, и на вкус не понравился судьям. Последним блюдом был тартар. Однако, кроме вкуса моркови и оливкового масла, Ольга не почувствовала больше ничего.

В итоге, команда желтых стала лучшей в этом конкурсе. А вот другие команды остались голосовать против слабых участников. Синие избрали Леонида, зеленые ― Игоря, а красные ― Виталия.

В черных фартуках сегодня боролись только мужчины: Радек, Леонид, Владимир, Игорь и Виталий. Им достался самый сложный конкурс черных фартуков на проекте. В прошлом сезоне победитель шоу Евгений Гребеник дважды из-за него едва не вылетел с заветной кухни. По правилам конкурса, участникам нужно было приготовить культовые сладости: «Нутеллу», конфеты «Вечерний Киев», «Коровка» и «Milky way». Однако в этом году судьи изменили правила шоу: участникам в черных фартуках можно было взять себе помощника с балкона. Этот человек мог помогать советами, но не приготовлением. На задание судьи выделили 2 часа.

Виталий приготовил конфеты «Коровка». Они были тягучими, и сам Эктор был поражен результатом. Его конфета понравилась судьям больше, потому что была не такой сладкой, как оригинальная. Игорь сделал батончик «Milky way». Эктору понравились вкус и консистенция продукта. Радек впервые в жизни приготовил ореховую пасту «Нутелла», которая приятно удивила судей. Леонид приготовил печенье «Oreo», которое очень понравилось Ольге как на вид, так и на вкус. А вот Владимир готовил конфеты «Вечерний Киев». Судьи раскритиковали его работу, ведь начинка в десерте не застыла, а ганаш, который участник использовал как основу, вообще не шел в оригинальном рецепте конфет.

Именно поэтому в 3 выпуске Владимир Юрин покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3.

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