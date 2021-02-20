З перших хвилин у 3 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 3 випуску, вже зараз.

У чорних фартухах сьогодні боролися тільки чоловіки: Радек, Леонід, Володимир, Ігор та Віталій. Їм дістався найскладніший конкурс чорних фартухів на проєкті. Минулого сезону переможець шоу Євген Гребеник двічі через нього ледь не вилетів з омріяної кухні. За правилами конкурсу, учасникам потрібно було приготувати культові солодощі: «Нутеллу», цукерки «Вечірній Київ», «Корівку» та «Milky way». Однак цього року судді змінили правила: учасникам у чорних фартухах можна було взяти собі помічника з балкону. Ця людина могла допомагати порадами, але не приготуванням. На завдання судді виділили 2 години.

Віталій приготував цукерки «Корівка». Вони були тягучими, і сам Ектор був вражений результатом. Його цукерка сподобалася суддям більше, бо була не такою солодкою, як оригінальна. Ігор зробив батончик «Milky way». Ектору сподобалися смак і консистенція продукту. Радек уперше в житті приготував горіхову пасту «Нутелла», яка приємно здивувала суддів. Леонід приготував печиво «Oreo», яке дуже сподобалося Ользі і на вигляд, і на смак. А от Володимир готував цукерки «Вечірній Київ». Судді розкритикували його роботу, адже начинка в десерті не застигла, а ганаш, який учасник використав як основу, взагалі не йшов в оригінальному рецепті цукерок.

Саме тому в 3 випуску Володимир Юрин залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-3.

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