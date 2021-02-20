С первых минут в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 3 выпуске, уже сейчас.

В черных фартуках сегодня боролись только мужчины: Радек, Леонид, Владимир, Игорь и Виталий. Им достался самый сложный конкурс черных фартуков на проекте. В прошлом сезоне победитель шоу Евгений Гребеник дважды из-за него едва не вылетел с заветной кухни. По правилам конкурса, участникам нужно было приготовить культовые сладости: «Нутеллу», конфеты «Вечерний Киев», «Коровка» и «Milky way». Однако в этом году судьи изменили правила шоу: участникам в черных фартуках можно было взять себе помощника с балкона. Этот человек мог помогать советами, но не приготовлением. На задание судьи выделили 2 часа.

Виталий приготовил конфеты «Коровка». Они были тягучими, и сам Эктор был поражен результатом. Его конфета понравилась судьям больше, потому что была не такой сладкой, как оригинальная. Игорь сделал батончик «Milky way». Эктору понравились вкус и консистенция продукта. Радек впервые в жизни приготовил ореховую пасту «Нутелла», которая приятно удивила судей. Леонид приготовил печенье «Oreo», которое очень понравилось Ольге как на вид, так и на вкус. А вот Владимир готовил конфеты «Вечерний Киев». Судьи раскритиковали его работу, ведь начинка в десерте не застыла, а ганаш, который участник использовал как основу, вообще не шел в оригинальном рецепте конфет.

Именно поэтому в 3 выпуске Владимир Юрин покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3.

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