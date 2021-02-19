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«МастерШеф. Професіонали»-3: хто змагатиметься в першій битві чорних?

19.02.2021

Уже завтра, 20 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать третій випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в новому випуску? Читайте просто зараз!

Учасники, нарешті, дісталися до заповітної 20-ки! І в першому конкурсі на професіоналів чекає перевірка на логіку, спритність і здатність аналізувати. Вперше вони розділяться на команди, виберуть капітана і су-шефа, і ті вийдуть з кухні на деякий час. Решта членів команди знайдуть під коробками назви відомих страв різних кухонь світу. Їм потрібно залишити капітанам і су-шефам по 5 підказок про кожну страву – натяки мають бути максимально простими, щоб колеги змогли їх розгадати. Одна з команд не вгадає жодної страви! Який же на них чекає вердикт, і хто змагатиметься в першій битві чорних?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: хто змагатиметься в першій битві чорних?

У 3 випуску МастерШеф Професіонали 3 учасники боротимуться в першій битві чорних. Подробиці 3 випуску МастерШеф Професіонали 3 в матеріалі

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