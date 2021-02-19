Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«МастерШеф. Профессионалы»-3: кто сразится в первой битве черных?

19.02.2021

Уже завтра, 20 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят третий выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в новом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Участники, наконец, добрались до заветной 20-ки! И в первом конкурсе профессионалов ждет проверка на логику, ловкость и способность анализировать. Впервые они разделятся на команды, выберут капитана и су-шефа, и те выйдут из кухни на некоторое время. Остальные члены команды найдут под коробками названия известных блюд разных кухонь мира. Им нужно оставить капитанам и су-шефам по 5 подсказок о каждом блюде – намеки должны быть максимально простыми, чтобы коллеги смогли их разгадать. Одна из команд не угадает ни единого блюда! Какой же их ждет вердикт, и кто сразится в первой битве черных?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто сразится в первой битве черных?

В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут бороться в первой битве черных. Подробности 3 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

Больше по теме: Как сложилась карьера самых ярких участников «МастерШеф. Профессионалы» 1 и 2 сезонов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить