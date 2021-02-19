Уже завтра, 20 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят третий выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в новом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Участники, наконец, добрались до заветной 20-ки! И в первом конкурсе профессионалов ждет проверка на логику, ловкость и способность анализировать. Впервые они разделятся на команды, выберут капитана и су-шефа, и те выйдут из кухни на некоторое время. Остальные члены команды найдут под коробками названия известных блюд разных кухонь мира. Им нужно оставить капитанам и су-шефам по 5 подсказок о каждом блюде – намеки должны быть максимально простыми, чтобы коллеги смогли их разгадать. Одна из команд не угадает ни единого блюда! Какой же их ждет вердикт, и кто сразится в первой битве черных?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: кто сразится в первой битве черных? В 3 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут бороться в первой битве черных. Подробности 3 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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