«МастерШеф. Професіонали» в інших країнах

А ви знали, що проєкт «МастерШеф. Професіонали» існує і в інших країнах? Насправді кулінарному шоу «МастерШеф» уже більше 30 років, і показують його в 27 країнах! А «МастерШеф. Професіонали» ― порівняно нове шоу, яке виходило у п’яти країнах, включно з Україною.

MasterChef Australia: The Professionals (Австралія)

«MasterChef Australia: The Professionals» ― австралійське кулінарне телешоу, засноване на оригінальній програмі BBC «MasterChef: The Professionals». Воно транслювалося по Network Ten з 20 січня по 17 березня 2013 року (1 сезон). Переможцем шоу став Ріс Бедкок. Правила австралійського шоу «МастерШеф. Професіонали» схожі з українським форматом. 20 кращих шеф-кухарів країни беруть участь у багатьох складних конкурсах під пильним оком суворого журі.

Наразі зйомки цього шоу припинені.

MasterChef: The Professionals (Британія)

«MasterChef: The Professionals» є одним з найуспішніших кулінарних шоу в Британії. Це перероблений формат від основного шоу «МастерШеф» ― проєкт для професійних кухарів. У Британії учасниками професійних сезонів «МастерШеф» ставали шеф-кухарі, які раніше мали багато професійних нагород, і навіть мішленівських зірок! Усього вийшло 13 сезонів шоу з 2008 по 2020 рр.

В 1 сезоні шоу в 2008 році суддями стали Грег Воллес та Індія Фішер. Суддя Джон Тородо був замінений Мішелем Ру-молодшим ― шеф-кухарем, удостоєним двох зірок «Мішлен», якому з 2009 року допомагала його су-шефиня Моніка Галетті. З 2011 року Шон Пертві зайняв місце Фішер. У 2014 році Ру покинув шоу через «конфлікт комерційних інтересів». Маркус Верінг замінив його.

У грудні 2020 року вийшов спецвипуск «MasterChef: The Professionals: A Festive Knockout». Четверо найбільш пам’ятних шеф-кухарів із попередніх сезонів повернулися, щоб показати, як покращилися їхні навички.

MasterChef Profissionais (Бразилія)

«MasterChef Profissionais» ― це бразильське телешоу про кулінарні змагання, засноване на британському форматі «MasterChef: The Professionals». Прем’єра проєкту відбулася 4 жовтня 2016 року.

Шоу «MasterChef Profissionais» призначене для професійних кухарів. Переможець отримує грошовий приз у розмірі 170 000 реалів, новий «Nissan Kicks», річний сертифікат у роздрібній мережі «Carrefour» на покупки, що становить 1 000 реалів на місяць, і звання найкращого шеф-кухаря за версією «MasterChef Profissionais».

З 2016 по 2019 рр. вийшло три сезони проєкту. Суддями були бразильський шеф-кухар Енріке Фогача (Henrique Fogaça), аргентинський шеф-кухар Паола Кароселла (Paola Carosella) і французький шеф-кухар Ерік Жакен (Erick Jacquin). Усі вони працюють і користуються популярністю в Бразилії.

Наразі зйомки цього шоу припинені.

MasterChef Profesionales (Парагвай)

«MasterChef Profesionales» ― парагвайська адаптація британського формату, яка стартувала в 2019 році. В ефір вийшов один сезон кулінарного шоу, суддями якого стали шефи Ніколас Бо (Nicolás Bo), Євгенія Акіно (Eugenia Aquino) і Хосе Торріхос (José Torrijos). Переможець першого сезону Джуліан Ендара (Julián Endara) отримав грошовий приз у розмірі 50 мільйонів гуарані (більше 200 000 гривень).

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

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