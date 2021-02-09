«МастерШеф. Профессионалы» в других странах

А вы знали, что проект «МастерШеф. Профессионалы» существует и в других странах? На самом деле, кулинарному шоу «МастерШеф» уже более 30 лет, и показывают его в 27 странах! А «МастерШеф. Профессионалы» — сравнительно новое шоу, которое выходило в пяти странах, включая Украину.

MasterChef Australia: The Professionals (Австралия)

«MasterChef Australia: The Professionals» — австралийское кулинарное телешоу, основанное на оригинальной программе BBC «MasterChef: The Professionals». Оно транслировалось по Network Ten с 20 января по 17 марта 2013 года (1 сезон). Победителем стал Рис Бэдкок. Правила австралийского шоу «МастерШеф. Профессионалы» похожи с украинским форматом. 20 лучших шеф-поваров страны участвуют во множестве сложных конкурсов под присмотром строгого жюри.

На данный момент съемки этого шоу приостановлены.

MasterChef: The Professionals (Британия)

«MasterChef: The Professionals» является одним из самых успешных кулинарных шоу в Британии. Это переделанный формат от основного шоу «МастерШеф» — проект для профессиональных поваров. В Британии участниками профессиональных сезонов «МастерШеф» становились шеф-повара, которые ранее имели множество профессиональных наград, и даже мишленовских звезд! Всего вышло 13 сезонов шоу с 2008 по 2020 гг.

В 1 сезоне в 2008 году судьями стали Грегг Уоллес и Индия Фишер. Судья Джон Тород был заменен Мишелем Ру-младшим — шеф-поваром, удостоенным двух звезд «Мишлен», которому с 2009 года помогала его су-шеф Моника Галетти. С 2011 года Шон Пертви занял место Фишер. В 2014 году Ру покинул шоу из-за «конфликта коммерческих интересов». Маркус Уэринг заменил его.

В декабре 2020 года вышел спецвыпуск «MasterChef: The Professionals: A Festive Knockout». Четверо самых запоминающихся шеф-поваров из предыдущих сезонов вернулись, чтобы показать, как улучшились их навыки.

MasterChef Profissionais (Бразилия)

«MasterChef Profissionais» — это бразильское телешоу о кулинарных соревнованиях, основанное на британском формате «MasterChef: The Professionals». Премьера проекта состоялась 4 октября 2016 года.

Шоу «MasterChef Profissionais» предназначено для профессиональных работающих поваров. Победитель получает денежный приз в размере 170 000 реалов, новый «Nissan Kicks», годовой сертификат в розничной сети «Carrefour» на покупки стоимостью 1 000 реалов в месяц и звание лучшего шеф-повара по версии «MasterChef Profissionais».

С 2016 по 2019 гг. вышло три сезона проекта. Судьями были бразильский шеф-повар Энрике Фогача (Henrique Fogaça), аргентинский шеф-повар Паола Кароселла (Paola Carosella) и французский шеф-повар Эрик Жакен (Erick Jacquin). Все они работают и пользуются популярностью в Бразилии.

На данный момент съемки этого шоу приостановлены.

MasterChef Profesionales (Парагвай)

«MasterChef Profesionales» — парагвайская адаптация британского формата, которая стартовала в 2019 году. В эфир вышел один сезон кулинарного шоу, судьями которого стали шефы Николас Бо (Nicolás Bo), Евгения Акино (Eugenia Aquino) и Хосе Торрихос (José Torrijos). Победитель первого сезона Джулиан Эндара (Julián Endara) получил денежный приз в размере 50 миллионов гуарани (более 200 000 гривен).

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