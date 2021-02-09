Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 вирушив на батьківщину. Ектор Хіменес-Браво поїхав до своєї сім’ї в Колумбію. Знаменитий кухар бував у рідних краях кілька років тому. Як відпочиває ментор і член журі «МастерШеф», читайте в нашому матеріалі.

Найріднішу та найдорожчу людину – свою маму – Ектор бачить дуже рідко. Саме сеньйора Археніс прищепила йому любов до кулінарії ще з дитинства. Тепер через численні проєкти Ектор рідко навідує родину, але близькі для нього завжди на першому місці. Сьогодні суддя «МастерШеф. Професіонали» опублікував у соціальній мережі відео зі своєю мамою.

«Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю цієї миті! А просто зараз можете розділити зі мною моє щастя! Коли у дорослому віці повертаєшся в те місце, в якому виріс, то все відчувається по-іншому! Навіть повітря якесь особливе! Їжа смакує по-іншому, вулиці здаються маленькими, а тобі ніби знову 10 років».

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