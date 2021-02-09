Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 отправился на родину. Эктор Хименес-Браво поехал к семье в Колумбию. Знаменитый повар бывал в родных краях несколько лет назад. Как отдыхает ментор и член жюри «МастерШеф», читайте в нашем материале.

Самого родного и дорогого человека ― свою маму ― Эктор видит очень редко. Именно сеньора Архенис привила ему любовь к кулинарии еще в детстве. Теперь из-за многочисленных проектов Эктор редко навещает семью, но близкие для него всегда на первом месте. Сегодня судья «МастерШеф. Профессионалы» опубликовал в социальной сети видео со своей мамой.

«Я всем желаю почувствовать то, что я чувствую в этот момент! А прямо сейчас можете разделить со мной мое счастье! Когда во взрослом возрасте возвращаешься в то место, в котором вырос, то все ощущается по-другому! Даже воздух какой-то особенный! Еда чувствуется по-другому, улицы кажутся маленькими, а тебе будто вновь 10 лет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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