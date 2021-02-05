Уже завтра, 6 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікувану прем’єру найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в першому випуску? Читайте просто зараз!

Найкращі професіонали з усієї України представлять свої кулінарні шедеври на кастингу, щоб почути жадане «так» від суддів проєкту. На кастинг третього сезону прийдуть шефи висококласних ресторанів, які любить відвідувати навіть Ектор. Серед найсильніших претендентів буде шеф-кухар, який годував чотирьох президентів країни, а також представник України на конкурсі «Кубок світу з кондитерської майстерності» («Coupe du Monde de la Pâtisserie»). І вперше «МастерШеф. Професіонали» може похвалитися такою кількістю шефинь на кухні.

Разом із білим фартухом щасливчики третього сезону отримуватимуть пов’язку одного з трьох кольорів, адже щоб потрапити в 20-ку, їм потрібно буде пройти ще одне випробування. Хто ж здобуде право перебувати серед найсильніших кулінарів? Дивіться вже завтра!

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: чим вражатиме шеф-кухар, який годував чотирьох президентів країни? В 1 випуск МастерШеф Професіонали 3 відбудеться прем'єра кращого кулінарного шоу країни. Подробиці 1 випуску МастерШеф Професіонали 1 в матеріалі

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