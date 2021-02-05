Уже завтра, 6 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданную премьеру лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в первом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Лучшие профессионалы со всей Украины представят свои кулинарные шедевры на кастинге, чтобы услышать желанное «да» от судей проекта. На кастинг третьего сезона придут шефы высококлассных ресторанов, которые любит посещать даже Эктор. Среди сильнейших претендентов будет шеф-повар, который кормил четырех президентов страны, а также представитель Украины на конкурсе «Кубок мира по кондитерскому мастерству» ( «Coupe du Monde de la Pâtisserie»). И впервые «МастерШеф. Профессионалы» может похвастаться таким количеством девушек на кухне.

Вместе с белым фартуком счастливчики третьего сезона будут получать повязку одного из трех цветов, ведь чтобы попасть в 20-ку, им нужно будет пройти еще одно испытание. Кто же получит право пребывать среди сильнейших кулинаров? Смотрите уже завтра!

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: чем удивлял шеф-повар, который кормил четырех президентов страны? В 1 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 состоится премьера лучшего кулинарного шоу страны. Подробности 1 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 1— в материале

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