Мірру Борисову на проєкті «МастерШеф»-10 називали «Космосом». Тривалий час вона працювала на посаді project manager в аутсорсинговій компанії, була директоркою IT-компанії. У Києві управляла салонами краси. До проєкту займалася продажем макарунів в інтернеті. Та після участі в легендарному кулінарному шоу її життя добряче перевернулося! Як саме? Читайте в інтерв’ю Мірри Борисової просто зараз!

Чим для вас був «МастерШеф»-10?

«МастерШеф» ― це сила, перемога над собою, зростання. «МастерШеф» назавжди став частиною мене! Я залишилася в історії легендарного проєкту України, це те місце, де я ще раз підтвердила усвідомлення того, що кулінарія ― це моя улюблена справа.

Ви дійшли до кітелів, а могли б потрапити і в суперфінал, якби не одна помилка…

Я була в кітелях! Реальність підтвердила, що я його гідна! Так, я не перемогла, але я знаю, що будь-яка перемога ― це перемога над собою. Я щаслива, що отримала цей статус!

А з ким ви дружили на проєкті найбільше?

З усіма! Ми всі одне одного полюбили! Кожен займав те місце, яке йому треба, ні більше, ні менше. Для мене неважливо, хто пішов першим з проєкту, хто десятим, ми всі прожили цей сезон разом!

Та найбільше з Мариною Кобчук?

Я її полюбила за цей час на проєкті, адже ми прожили разом усе шоу. Я знаю, що вона фартова, працьовита, здібна і любить кухню.

А хто вам найбільше сподобався із суддів?

Мені було цікаво розмовляти з Ектором. Він такий кумедний, не знала постійно, що йому відповідати. Дотримувалась правил етикету, питала, як у нього справи, що відбувається в житті… Знаєте, за 10 сезонів проєкту ніхто не поцікавився, як справи в головного судді «МастерШеф»… Ну, як так?!

Чим ви займаєтеся після шоу?

Я роблю різні кондитерські вироби для «billions macarons»: макаруни, тарти, еклери, торти і різну випічку. І я щаслива! Я точно знаю, що обожнюю свою справу. Чесно, коли я відпрацьовую щось, доводжу до ідеалу, я отримую величезне задоволення, ― це називається покликанням. І ми відчуваємо, коли його знаходимо. Це те почуття, коли нічого не хочеться шукати, ось воно ― в руках. Байдуже, на якому етапі, завжди є бажання йти вперед, а радість важливо відчувати просто зараз!

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