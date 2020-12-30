Мирру Борисову на проекте «МастерШеф»-10 называли «Космосом». Длительное время она работала на должности project manager в аутсорсинговой компании, была директором IT-компании. В Киеве вела управление салонов красоты. До проекта занималась продажей макарунов в интернете. Но после участия в легендарном кулинарном шоу ее жизнь здорово перевернулась! Как именно? Читайте в интервью Мирры Борисовой прямо сейчас!

Чем для вас был «МастерШеф»-10?

«МастерШеф» – это сила, победа над собой, рост. «МастерШеф» навсегда стал частью меня! Я осталась в истории легендарного проекта Украины, это то место, где я ещё раз подтвердила осознание того, что кулинария – это мое любимое дело.

Вы дошли до кителей, а могли бы попасть и в суперфинал, если бы не одна ошибка…

Я была в кителях! Реальность подтвердила, что я его достойна! Да, я не победила, но я знаю, что любая победа — это победа над собой. Я счастлива, что получила этот статус!

А с кем вы дружили на проекте больше всего?

Со всеми! Мы все друг друга полюбили! Каждый занимал то место, которое ему нужно, ни больше, ни меньше. Для меня неважно, кто ушел первым из проекта, кто десятым, мы все прожили этот сезон вместе!

Но больше всего с Мариной Кобчук?

Я ее полюбила за это время на проекте, ведь мы прожили вместе все шоу. Я знаю, что она фартовая, трудолюбивая, способная и любит кухню.

А кто вам больше всего понравился из судей?

Мне было интересно беседовать с Эктором. Он такой забавный, не знала постоянно, что ему отвечать. Следовала правилам этикета, спрашивала, как у него дела, что происходит в жизни… Знаете, за 10 сезонов проекта никто не поинтересовался, как дела у главного судьи «МастерШеф»… Ну, как так?!

Чем вы занимаетесь после шоу?

Я делаю различные кондитерские изделия для «billions macarons»: макаруны, тарты, эклеры, торты и различную выпечку. И я счастлива! Я точно знаю, что обожаю свое дело. Честно, когда я отрабатываю что-то, довожу до идеала, я получаю огромное удовольствие, — это называется призванием. И мы ощущаем, когда его находим. Это то чувство, когда ничего не хочется искать, вот оно ― в руках! Не важно, на каком этапе, всегда есть желание идти вперёд, а радость важно ощущать прямо сейчас!

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