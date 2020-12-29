Дмитра Балиту можна назвати одним із найпозитивніших учасників за всю історію проєкту «МастерШеф». Під час зйомок шоу він постійно підтримував учасників своїми жартами, а судді завжди чекали на презентацію страви саме цього аматора. Родом Дмитро із Західної України. Закінчив політехнічний університет і знайшов роботу у Львові. Займається фотостудією і проведенням весіль. Готував завжди, це одна з його улюблених справ. Однак до суперфіналу «МастерШеф»-10 так і не дійшов. Читайте інтерв’ю з Дмитром Балитою просто зараз!

Ви достойні були суперфіналу?

100%! Третє місце мало бути моє, але я його програв… Я зробив погану страву, і через те туди не потрапив.

А як ваші рідні відреагували на новину, що ви дійшли до фіналу кулінарного шоу?

Вони були дуже щасливі! Багато хто не вірив у це, але коли я поїхав у Київ і мене довго не було вдома, то вони здогадувалися.

Кого ви бачили в суперфіналі, якби до нього пройшли?

Яну бачив і Юлю Красу теж. Не вистачало мене. Я розбавив би цю жіночу компанію! (Усміхається. — Прим. ред.).

Хто ваш улюблений суддя?

Ольга Мартиновська.

А з ким ви найбільше спілкувалися на проєкті? Хто вас надихав?

Я спілкувався з Аліною, ми жили з нею душа в душу. Вона і була моєю натхненницею разом із Мариною Кімоно. Словом, я з усіма спілкувався і дружив.

Який момент на проєкті був для вас особливо емоційним?

У мене все пішло круто після конкурсу зі створенням ресторану. Я дуже радий, що ми тоді перемогли, адже після того в мене на шоу все було добре.

Що ви відчували, коли залишали кухню «МастерШеф»?

Це було заслужено! Я зробив погані страви, це був не мій день, і я об’єктивно розумів, що перед самісіньким суперфіналом залишаю шоу… Для мене це не було новиною, я не плакав, а просто вийшло так, що програв…

Що ви хочете сказати людям, які тільки збираються брати участь у шоу «МастерШеф»?

Їм потрібно знати класичну кухню, передивитися якщо не всі сезони «МастерШеф», то хоча б із 7 по 10 точно. Виписати всю класику, яка там була. Після цього можна прочитати книжку «Азбука смаку» і йти на конкурс.

Які цілі ви собі ставите на майбутні кілька років?

Кулінарію я точно не покину! Планую навпаки – добре заглибитися в цю тему. До карантину я мав відкривати заклад, але вдарив локдаун і гроші пішли на утримання фотостудії. Тому я планую протягом року у Львові відкрити власний заклад.

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