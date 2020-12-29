Дмитрия Балиту можно назвать одним из самых положительных участников за всю историю проекта «МастерШеф». Во время съемок шоу он постоянно поддерживал участников своими шутками, а судьи всегда ждали презентацию блюда именно этого любителя. Родом Дмитрий из Западной Украины. Окончил политехнический университет и нашел работу во Львове. Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из его любимых дел. Однако до суперфинала «МастерШеф»-10 так и не дошел. Читайте интервью с Дмитрием Балитой прямо сейчас!

Вы были достойны суперфинала?

100%! Третье место было мое, но я его проиграл… Я сделал плохое блюдо, и поэтому туда не попал.

А как ваши родные отреагировали на новость, что вы дошли до финала кулинарного шоу?

Они были очень счастливы! Многие не верили в это, но когда я поехал в Киев и меня долго не было дома, то они догадывались.

Кого вы видели в суперфинале, если бы в него прошли?

Яну видел, и Юлю Красоту тоже. Не хватало меня. Я разбавил бы эту женскую компанию! (Улыбается. ― Прим. ред.).

Кто ваш любимый судья?

Ольга Мартыновская.

А с кем вы больше общались на проекте? Кто вас вдохновлял?

Я общался с Алиной, мы жили с ней душа в душу. Она и была моей вдохновительницей вместе с Мариной Кимоно. Словом, я со всеми общался и дружил.

Какой момент на проекте был для вас особенно эмоциональным?

У меня все пошло круто после конкурса с созданием ресторана. Я очень рад, что мы тогда победили, ведь после этого у меня на шоу все было хорошо.

Что вы чувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф»?

Это было заслуженно! Я сделал плохие блюда, это был не мой день, и я объективно понимал, что перед самым суперфиналом покидаю шоу… Для меня это не было новостью, я не плакал, а просто получилось так, что проиграл…

Что вы хотите сказать людям, которые только собираются поучаствовать в шоу «МастерШеф»?

Им нужно знать классическую кухню, посмотреть если не все сезоны «МастерШеф», то хотя бы с 7 по 10 точно. Выписать всю классику, которая там была. После этого можно прочитать книгу «Азбука вкуса» и идти на конкурс.

Какие цели вы себе ставите на предстоящие несколько лет?

Кулинарию я точно не брошу! Планирую наоборот ― хорошо углубиться в эту тему. В карантин я должен был открывать заведение, но ударил локдаун и деньги пошли на содержание фотостудии. Поэтому я планирую в течение года во Львове открыть собственное заведение.

Больше по теме: Первое интервью Яны Балог после победы на «МастерШеф»-10

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.