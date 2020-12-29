Іра Раковчен у звичайному житті займається двома кав’ярнями. У своїх закладах вона адміністраторка, налагоджує роботу, займається бухгалтерією, стежить за якістю. Дівчина прийшла на проєкт «МастерШеф»-10 для того, щоб більше заглибитися в кулінарію. Чи вдалося їй це ― читайте в інтерв’ю Іри Раковчен просто зараз!

Що казали ваші рідні, коли вперше побачили вас у кулінарному шоу?

Мої рідні були в шоці, бо я подавала заявку і не казала їм доти, доки мене не покликали на телекастинг. Я переживала ― раптом не пройду. А коли пройшла, усі були щасливі, адже вони давно мене відправляли на проєкт.

Багато хто казав, що бачить вас у суперфіналі…

Я пройшла на проєкті великий шлях і вважаю свій виліт справедливим.

Чого вам не вистачило для того, щоб пройти до суперфіналу?

У мене була не дуже гарна презентація і помилки в страві. Та якби Мірра раніше зізналася в тому, що не використала всі продукти в страві, мені здається, я пройшла б далі! У суперфінал! Я дивилася останній випуск, і в ньому мені не вистачало свого столу. Я бачила себе в суперфіналі з самого початку, все йшло добре…

Якби ви стояли в числі суперфіналістів, хто з вами змагався б?

Я очікувала, що в суперфіналі буду я, Яна і Діма. В принципі, Яну вгадала!

А чому не Юлю Красу?

Для мене ця людина не мала навіть до 10-ки дійти… Тому що за весь проєкт вона не зробила нічого, крім креветок, манго, полуниці і риби. І в фіналі в неї такий самий набір. Тобто людина ніяк не показала свого зростання. Я побачила її презентацію і подумала: хтось, напевно, зайняв мій стіл…

З ким ви спілкуєтеся після проєкту?

З Дімою, Яною, Льошею, Мариною, Аліною, Машею. У нас зібралася крута компашка! Я впевнена, що ми будемо дружити!

Що ви плануєте робити зараз?

У мене є свій заклад, кондитерська. Зараз хочу перенести кондитерське виробництво в інше місце і на кухні кав’ярні зробити повноцінне кафе чи ресторан. Поки не знаю, як назвати. Це те, що я до проєкту робити боялася, адже вважала себе недостатньо освіченою в плані кулінарії і десертів.

У вас великий досвід у ресторанній справі. А що вам дав «МастерШеф» -10?

Мені «МастерШеф»-10 дав усе! Тому що, по факту, у мене є досвід управління людьми, а не досвід готування. Усе, що я готувала на кухні до шоу, ― це був домашній гуляш і курочка, смажена на грилі. А так, я прийшла сюди, переборола свій страх, дізналася, що можу робити красиві презентації, можу готувати м’ясо і рибу. «МастерШеф» мені показав, що я вмію готувати!

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