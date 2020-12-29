Ира Раковчен в обычной жизни занимается двумя кофейнями. В своих заведениях она администратор, она налаживает работу, занимается бухгалтерией, следит за качеством. Девушка пришла на проект «МастерШеф»-10 для того, чтобы больше углубиться в кулинарию. Удалось ли ей это — читайте в интервью Иры Раковчен прямо сейчас!

Что говорили ваши родные, когда впервые увидели вас в кулинарном шоу?

Мои родные были в шоке, потому что я подавала заявку и не говорила им до тех пор, пока меня не позвали на телекастинг. Я переживала ― вдруг не пройду. А когда прошла, все были счастливы, ведь они давно меня отправляли на проект.

Многие говорили, что видели вас в суперфинале…

Я прошла на проекте большой путь и считаю свой вылет справедливым.

Чего вам не хватило для того, чтобы пройти в суперфинал?

У меня была не очень красивая презентация и ошибки в блюде. Но если бы Мирра раньше призналась в том, что не использовала все продукты в блюде, мне кажется, я бы прошла дальше! В суперфинал! Я смотрела последний выпуск, и в нем мне не хватало своего стола. Я видела себя в суперфинале с самого начала, все шло хорошо…

Если бы вы стояли в числе суперфиналистов, кто бы с вами соревновался?

Я ожидала, что в суперфинале буду я, Яна и Дима. В принципе, Яну угадала!

А почему не Юлю Красоту?

Для меня этот человек не должен был даже до 10-ки дойти… Потому что за весь проект она не сделала ничего, кроме креветок, манго, клубники и рыбы. И в финале у нее такой же набор. То есть человек никак не показал свой рост. Я увидела ее презентации и подумала: кто-то, наверное, занял мой стол…

С кем вы общаетесь после проекта?

С Димой, Яной, Лешей, Мариной, Алиной, Машей. У нас собралась крутая компашка! Я уверена, что мы будем дружить!

Что вы планируете делать сейчас?

У меня есть свое заведение, кондитерская. Сейчас хочу перенести кондитерское производство в другое место и на кухне кофейни сделать полноценное кафе или ресторан. Пока не знаю, как назвать. Это то, что я до проекта делать боялась, ведь считала себя недостаточно образованной в плане кулинарии и десертов.

У вас большой опыт в ресторанном деле. А что вам дал «МастерШеф»-10?

Мне «МастерШеф»-10 дал все! Потому что, по факту, у меня есть опыт управления людьми, а не опыт готовки. Все, что я готовила на кухне до шоу, — это был домашний гуляш и курочка, жареная на гриле. А так, я пришла сюда, переборола свой страх, узнала, что могу делать красивые презентации, могу готовить мясо и рыбу. «МастерШеф» мне показал, что я умею готовить!

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