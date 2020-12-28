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Перше інтерв’ю Ірини Маленко після фіналу «МастерШеф»-10

28.12.2020

Ірина Маленко — людина, яка протягом усього проєкту «МастерШеф»-10 допомагала учасникам шоу. Тому прізвисько «Мамка» дісталося їй не просто так. За фахом Ірина ― педагог. Після скорочення в освітній сфері вирішила пекти пряники і десерти вдома, що неймовірно її надихає. Жінка більш за все в житті хотіла перемогти у «МастерШеф», але за крок до суперфіналу залишила шоу. Читайте інтерв’ю з Іриною Маленко просто зараз! 

Що відчували ви та ваші рідні, коли побачили вас по телевізору?

Я відчувала сильні, незвичні емоції. Було дуже цікаво подивитися на себе збоку. Мені не все подобалося, як я поводилася. Зрозуміло, що кожен із нас, коли чує свій голос зі сторони, думає, що це щось таке незвичне! Емоції переповнювали, і в рідних, і в мене були сльози радості! 

Чому вас на проєкті постійно називали «Мамка»? 

Це почалося на початку шоу! (Сміється. — Прим. ред.). Коли хтось захворів і просто почав чхати, і я принесла чай одному, потім — другому. З того часу це і повелося! (Усміхається. — Прим. ред.). 

Що ви порадили б людям, які хочуть прийти на «МастерШеф»?

По-перше, тим, хто хочуть сюди прийти, але сумніваються, я бажаю віри в себе! Ніколи не зраджувати собі!  Вчити класику, бо без цього ніхто не обійшовся на кухні «МастерШеф». Але ще потрібно обов’язково не боятися експериментів! Ставити над собою експерименти, ламати себе і йти вперед! 

А що ви відчували, коли за крок до суперфіналу залишали кухню проєкту? 

Розчарування… В собі! Я вірила у власну перемогу…

Якби ви дійшли до суперфіналу, хто стояв би біля вас?

Чесно кажучи, я біля себе бачила Діму Балиту і Яну Балог. 

Який конкурс запам’ятався вам найбільше?

Темна кімната! Було море емоцій! Я справді думала, що з ним справлюся. Та коли зайшла, було надзвичайно страшно! Я прислухалася до всіх звуків… Це неможливо передати словами! А от на битві чорних дуже запам’ятала конкурс, коли я з лікарняним ліжком їздила на великі відстані і добувала продукти. Це було надзвичайно важко фізично, адже після того ще довелося готувати! І насправді, ці емоції були надзичайні, адже ти відчуваєш не тільки радість, а й щастя через біль. Я зрозуміла, що  можу пережити такі стресові моменти, що з легкістю долаю найскладніші завдання. І це дуже круто! 

Ким ви себе бачите через 2―3 роки?

Я дуже сильно хотіла б відкрити свою кондитерську! Хоча б невелику. Тому бачу себе хорошим кондитером!

Більше на тему: Перше інтерв’ю Яни Балог після перемоги на «МастерШеф»-10

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