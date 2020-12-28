Ирина Маленко — человек, который в течение всего проекта «МастерШеф»-10 помогал участникам шоу. Поэтому прозвище «Мамка» досталось ей неспроста. По специальности Ирина — педагог. После сокращения в сфере образования решила печь пряники и десерты дома, что невероятно ее вдохновляет. Женщина больше всего в жизни хотела победить в «МастерШеф», но в шаге от суперфинала покинула шоу. Читайте интервью с Ириной Маленко прямо сейчас!

Что чувствовали вы и ваши родные, когда увидели вас по телевизору?

Я чувствовала сильные, необычные эмоции. Было очень интересно посмотреть на себя со стороны. Мне не все нравилось, как я себя вела. Понятно, что каждый из нас, когда слышит свой голос со стороны, думает, что это что-то такое необычное! Эмоции переполняли, и у родных, и у меня были слезы радости!

Почему вас на проекте постоянно называли «Мамка»?

Это началось в начале шоу! (Смеется. — Прим. ред.). Когда кто-то заболел и просто начал чихать, и я принесла чай одному, затем — второму. С тех пор это и повелось! (Улыбается. — Прим. ред.).

Что бы вы посоветовали людям, которые хотят прийти на «МастерШеф»?

Во-первых, тем, кто хотят сюда прийти, но сомневаются, я желаю веры в себя! Никогда не изменять себе! Учить классику, потому что без этого никто не обошелся на кухне «МастерШеф». Но еще нужно обязательно не бояться экспериментов! Ставить над собой эксперименты, ломать себя и идти вперед!

А что вы чувствовали, когда в шаге от суперфинала покидали кухню проекта?

Разочарование… В себе! Я верила в собственную победу…

Если бы вы пришли в суперфинал, кто бы стоял рядом с вами?

Честно говоря, я рядом с собой видела Диму Балиту и Яну Балог.

Какой конкурс запомнился вам больше всего?

Темная комната! Было море эмоций! Я действительно думала, что с ней справлюсь. Но когда зашла, было очень страшно! Я прислушивалась ко всем звукам… Это невозможно передать словами! А вот на битве черных очень запомнила конкурс, когда я с больничной койкой ездила на большие расстояния и добывала продукты. Это было очень тяжело физически, ведь после этого еще пришлось готовить! И действительно, эти эмоции были невероятными, ведь ты чувствуешь не только радость, но и счастье через боль. Я поняла, что могу пережить такие стрессовые моменты, с легкостью преодолеваю сложные задачи. И это очень круто!

Кем вы себя видите через 2—3 года?

Я бы очень сильно хотела открыть свою кондитерскую! Хотя бы небольшую. Поэтому вижу себя хорошим кондитером!

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