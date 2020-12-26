Сьогодні, 26 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 17 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекали на учасників перед суперфіналом? Подробиці ― в матеріалі!

На перший конкурс у кітелях приїхали всі учасники 10 сезону! Щоб підтримати фіналістів в останніх складних випробуваннях на проєкті, вони стежили з балкону і підказували їм на складних завданнях. Перший конкурс був із загадкою під коробками. Те, що було під ними, занурювало аматорів у минуле і змушувало задуматися про майбутнє. У кожного учасника під чорними коробками були продуктові набори, з якими вони прийшли на кастинг.

За півтори години вже досвідчені кухарі повинні були зробити кардинально іншу страву, ніж ту, якою дивували суддів на відборі. Цей конкурс був важливим, адже він показував, чого учасники навчилися за весь час на проєкті. На приготування страв журі виділило 45 хвилин. Однак якщо аматори припускалися помилок, то одразу вилітали, адже конкурс чорних уже не передбачався.

Дмитро Балита приготував фаршировану моркву в апельсиновому соці, огірок, маринований у м’яті, крамбл з чорного хліба, паштет із м’ятою з форелі і попкорн з ікри. Ектору сподобалася презентація страви, а от нарізка овочів була низького рівня. Однак у кінцевому результаті вийшло чудове поєднання смаків.

Наступною до журі підійшла Мірра. Вона презентувала мілфей із брандаду з тріски і крему з авокадо. Усе було приготоване правильно, але суддям не вистачало насиченості смаку і гостроти. І страва справді кардинально відрізнялася від кастингової, що сподобалося журі.

Марія приготувала фаршировані томати. Проте на смак вони були ідентичні страві, яку дівчина приносила на кастинг. Робота була виконана без фантазії та смаку, тому суддям не сподобалася.

А от Ірина Маленко приготувала пісочне тістечко з крем-сиром та соусом із фруктової карамелі. Це було фантастичне поєднання і, за словами Ектора, неймовірно ніжна начинка. Судді доїли десерт фіналістки до останнього шматочка!

Юля Краса у фінальному конкурсі приготувала печиво із крему з креветок, сиру та полуниці. Однак, за словами суддів, креветки в страві майже не відчувалися. Проте сама ідея ― зробити з морепродукту крем ― їм сподобалася.

Яна зробила базиліково-лаймовий чизкейк з сабле з фісташок та праліне з фісташок. Судді були приголомшені збалансованим смаком десерту і тим, стільки технік виконала юна дівчина за 45 хвилин!

Останньою на вердикт суддів вийшла Іра Раковчен. Вона зробила малиновий дакуаз із шу з лаймового мусу та малиновим желе. Ектору не сподобалося поєднання технік та смаків у страві, і дакуаз був м’яким, як бісквіт, а не твердим. Саме тому Ірина Раковчен та Марія Кривенко залишили кухню проєкту!

Другий конкурс став для аматорів вирішальним ― уже зовсім скоро з п’ятірки найкращих залишаться двоє. Однак на початку конкурсу Мірру Борисову викликали судді на окрему розмову. У попередньому конкурсі вона не використала перець чилі та смородину, а за правилами конкурсу повинна була застосувати всі продукти! Саме через цю прикру помилку Мірра залишила шоу!

У першому конкурсі фіналу учасники готували з продуктів, які подарували їм білий фартух «МастерШеф». У другому ж їм довелося справлятися з тим, через що цього фартуха вони ледь не позбулися, ― страви-страхи, з якими фіналісти боролися впродовж проєкту.

У Дмитра та Ірини була одна помилка на двох. Кілька тижнів тому вони жахливо впоралися із завданням-загадкою, коли командам потрібно було на час угадати найбільшу кількість помилок у стравах. Тому тепер на центр кухні вивезли набори продуктів і по п’ять страв під баранцями, у яких треба було розгадати помилки. Перед учасниками по черзі відкривали баранчиків. Хто здогадався швидше і набрав найбільшу кількість балів, той вибирав найкращий набір продуктів для приготування страви. Дмитро Балита отримав за свої розгадки один бал, а Ірина ― 2. Іра обрала стіл із курячим філе, рибою та овочами. А Дмитро отримав набір із дешевих продуктів: хек, курячі шлуночки, куряче стегно, пшоно і томатна паста.

Під коробкою в Яни був планшет, на ньому ― відео з панікою, яка супроводжувала дівчину протягом усього шоу. Завдання Яни ― за 1 годину приготувати концептуальний обід з п’яти страв: холодну закуску, гарячу закуску, першу страву, основну і десерт. Однак на допомогу собі дівчина могла обрати з балкону трьох помічників. Яна обрала Іру Раковчен, Сашка та Аліну, і вони взялися до роботи.

Коли черга дійшла до Юлі Краси, вона підняла коробку та побачила свій найбільший страх на кухні проєкту ― відходи! Дівчині довелося готувати страву ресторанного рівня зі свинячого вуха, ліверної ковбаси, перловки, пшона, кільки, плавлених сирків, сирної ковбаси і тушонки.

Першим на вердикт до суддів підійшов Дмитро Балита. Він приготував кілька страв. Спочатку судді куштували фішболи з начинкою з курячих шлунків, відтак ― бланшировану лапшу з кабачка з курячим галантином. Однак страви Дмитра були схожими на вуличну їжу. За словами Екора, усі інгредієнти були неохайно нарізаними, а на смак у стравах не було нічого особливого.

Наступною до суддів підійшла Ірина Маленко. Вона приготувала як першу закуску запечений баклажан із курячим філе. Однак такий вибір страви здався Ектору запростим, адже готувати фарширований баклажан у фіналі кулінарного шоу ― не найкраща ідея. Другу страву ― рибне філе та гарнір із селери — куштувала Ольга Мартиновська. Їй не сподобалася комбінація карамелізованих яблук і риби.

Яна зі своєю командою приготувала п’ять страв. На основне вони подали магре з качки з винним соусом. Смак качки та її рум’яна скоринка сподобалися Ектору. У другій страві — креветці з кокосово-імбирним соусом — він відчув різний рівень спецій, які плавно змінюють одна одну. Йому сподобався і соус, і креветка. Наступну страву Яни куштував Володимир Ярославський. Це був паштет з курки та гарбуз конфі. Судді сподобалася консистенція і те, як дівчина попрацювала зі смаками. Наступна страва теж була до вподоби строгому члену журі: крем-суп із цукіні, з броколі та картоплею-пай добре гармоніював. Десерт «Три шоколади» куштувала Ольга Мартиновська. Вона похвалила охайність страви та ніжний смак шоколаду.

Коли Юля Краса подала свою страву журі, Ектор відзначив презентабельний вигляд. Із відходів дівчина приготувала дуже смачну рибу з вушками, перловою кашею та соусом із плавленого сирка. Тому судді похвалили фіналістку за оригінальність і тонке відчуття смаків.

За крок до суперфіналу «МастерШеф» залишили Дмитро Балита та Ірина Маленко. Боротися за перемогу в шоу будуть Яна Балог та Юлія Венедиктова.

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