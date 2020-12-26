З перших хвилин у 17 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 17 випуску, вже зараз.

У першому конкурсі за півтори години вже досвідчені кухарі повинні були зробити кардинально іншу страву, ніж ту, якою дивували суддів на кастингу, але з такого самого набору продуктів. Цей конкурс був важливим, адже він показував, чого учасники навчилися за весь час на проєкті. На приготування страв журі виділило 45 хвилин. Однак якщо аматори припускалися помилки, то одразу вилітали, адже конкурс чорних уже не передбачався.

Марія приготувала фаршировані томати. Проте на смак вони були ідентичні страві, яку дівчина приносила на кастинг. Робота була виконана без фантазії та смаку, тому суддям не сподобалася. Потім на вердикт суддів вийшла Іра Раковчен. Вона зробила малиновий дакуаз із шу з лаймового мусу та малиновим желе. Ектору не сподобалося поєднання технік та смаків у страві, і дакуаз був м’яким, як бісквіт, а не твердим. Саме тому Ірина Раковчен та Марія Кривенко залишили кухню проєкту!

Другий конкурс став для аматорів вирішальним. Однак перед його початком Мірру Борисову викликали судді на окрему розмову. У попередньому конкурсі вона не використала перець чилі та смородину, а за правилами повинна була застосувати всі продукти! Саме через цю прикру помилку Мірра залишила шоу за крок до фіналу!

У другому конкурсі учасникам довелося справлятися зі своїми стравами-страхами, з якими вони боролися впродовж проєкту. На завдання судді виділили по 1 годині.

У Дмитра та Ірини була одна помилка на двох. Кілька тижнів тому вони жахливо впоралися із завданням-загадкою, коли командам потрібно було на час угадати найбільшу кількість помилок у стравах. Тому тепер на центр кухні вивезли набори продуктів і по п’ять страв під баранцями, у яких треба було розгадати помилки. Перед учасниками по черзі відкривали баранчиків. Хто здогадався швидше і набрав найбільшу кількість балів, той вибирав найкращий набір продуктів для приготування страви. Дмитро Балита отримав за свої розгадки один бал, а Ірина ― 2. Іра обрала стіл із курячим філе, рибою та овочами. А Дмитро отримав набір із дешевих продуктів: хек, курячі шлуночки, куряче стегно, пшоно і томатна паста.

Дмитро приготував кілька страв. Спершу судді куштували фішболи з начинкою із курячих шлунків, відтак ― бланшировану лапшу з кабачка з курячим галантином. Однак ці страви здалися журі схожими на вуличну їжу і на смак не мали нічого особливого. Крім того, за словами Екора, інгредієнти були неохайно нарізаними.

Наступною до суддів підійшла Ірина Маленко. Вона приготувала на першу закуску запечений баклажан із курячим філе. Однак такий вибір страви здався Ектору запростим, адже готувати фарширований баклажан у фіналі кулінарного шоу ― не найкраща ідея. Другу страву ― рибне філе та гарнір із селери ― куштувала Ольга Мартиновська. Їй не сподобалася комбінація карамелізованих яблук та риби.

Отже, сьогодні за крок до суперфіналу «МастерШеф»-10 залишили Марія Кривенко, Ірина Раковчен, Мірра Борисова, Дмитро Балита та Ірина Маленко.

Більше на тему: «МастерШеф»-10: Хто пройшов у суперфінал найкращого кулінарного шоу країни?

Читайте нас также в Viber и Telegram.